戳瞎獄友右眼！火爆男拿2支原子筆攻擊　判4年半還要賠393萬

▲男子因為房務問題拿2支原子筆刺瞎獄友右眼。（示意圖／記者陳羿妏攝）

記者陳羿妏／桃園報導

郭姓男子服刑期間因為房務問題與陳姓男子起衝突，心生不滿竟拿起2支原子筆多次攻擊對方，猛力戳刺導致陳男右眼失明。刑事部分郭男遭高等法院依傷害致重傷罪，判有期徒刑4年6個月，民事部分桃園地院審理，根據陳男所要求的工作損失、精神撫慰金，判郭男須給付393萬4666萬元的賠償金。

判決指出，郭男在台北監獄服刑，2018年6月15日因為房務問題與陳姓男子產生糾紛，隔日上午氣未消去，他竟拿起2支原子筆朝對方頭部、臉部猛烈攻擊，導致陳男不但身體多處有刺傷痕跡，甚至被刺中右眼，經搶救後眼部失明，視力嚴重受影響。

事後郭男坦承犯案，但未與對方達成和解，刑事部分遭高等法院依傷害致重傷罪，判有期徒刑4年6個月；民事部分，陳男認為右眼失明將影響未來人生，勞動損失求償290萬4080元，精神撫慰金則要求200萬元，另外醫療費3萬586元，總共493萬4666元，經法官審酌後，考量郭男經濟能力，減免100萬元，判郭男賠償393萬4666元。



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