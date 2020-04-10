「高雄桶屍+羅東女屍」恐怖巧合點曝！　民俗專家廖大乙8字解析：上天的安排

▲民俗專家廖大乙分析高雄桶屍及宜蘭女屍兩案之間的巧合點。（圖／翻攝臉書《遊學太子爺》）

地方中心／採訪報導

繼高雄橋頭一處空地2日被發現一具裝在塑膠桶的女性遺體後，8日宜蘭羅東工地也挖出一具蠟化的女性遺體，而這兩起事件中，無論是遺體的性別、棄屍地點、被發現的方式，都有諸多巧合，對此，民俗專家廖大乙接受《ETtoday新聞雲》訪問時，針對兩案他直指「人心貪婪不講道義」。



高雄桶屍案發生於2日，死者為年約60歲的林姓女子，身高大約165公分，2014年經丈夫報案被鳳山警方通報失蹤，沒想到再次被人發現時，已經成為一具冰冷的遺體。警方調查，死者被裝在一個直徑約50公分、高約70公分的橘色大塑膠桶內，並埋在橋頭捷運站附近的一處私人空地地下1公尺處，詳細的死亡原因目前仍在調查當中。

▲高雄桶屍案（圖／記者翁進忠翻攝）

宜蘭羅東白骨女屍則是8日發生在一處重劃區工地，當時工人駕駛怪手整地，突然從潮濕泥濘的土地中挖出人類腿骨，嚇得趕忙報案，警方到場進一步挖掘，竟然找到一具已經嚴重蠟化的女性遺體，初步推判死者為60歲的女性，身材矮小，死亡時間超過一個月。

▲宜蘭羅東女屍案。（圖／記者游芳男翻攝）

對此，廖大乙指出，現今人心險惡，許多人為了名不惜忽略道義，只為自己利益著想，再加上遺體性別同為女性的原因，是因為「有男性不願接受男女平等，偏大男人主義」爭吵之下，才釀成案件發生。

廖大乙說，棄屍地點在空曠之地且都是有怪手挖掘，代表「冥冥之中有上天的安排」，因為正常人只有兩隻手，而怪手一挖可以說是一股「不可能的力量」，讓案件得以「重見天日」，至於偵辦桶屍案警方曾透露空地、工地都有架設圍籬一事，單純只是兇手覺得「不易讓人發現」，與宗教無關，犯案的手法交由警方說明會更清楚。

廖大乙直言，接下來恐會有更多命案發生，提醒民眾「若家中有100公分以下孩童，記得要多關心及保護」，而這兩起案件的發生也代表著「台灣仍有不法的事情將來會被踢爆」。

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