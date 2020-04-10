陸方暫停陸生赴台就讀　教育部「深感遺憾」：是防疫不得已作法

▲教育部。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大陸教育部9日宣布，因應新冠肺炎疫情及兩岸情勢，決定暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作。對此，台灣教育部表示深表遺憾，也說，因疫情嚴峻，為避免人員移動的疫情擴散、傳播風險，是不得已作法，教育部也特別訂定「安心就學」因應措施，以兼顧保障陸生的受教權益。

大陸教育部指出，將暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作，但對於已在台就讀的陸生，將依自願原則繼續升讀。對此，大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會說明，我方也是今日被告知的情況下得知此事的，現階段還在跟對口單位了解狀況，目前僅得知學歷層級生不能來台，但不確定研究生是否可以繼續招生，未來會再進一步了解。

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教育部則說，教育部自開放陸生來台就學以來，均持歡迎陸生來台就學一貫立場。對於陸方片面宣布暫停本年度陸生來台就學，本部深表遺憾。

教育部也說，因「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情嚴峻，為避免人員移動的疫情擴散、傳播風險，對於陸生各項管理措施，是以防疫為優先考量之不得已作法，教育部為此特別訂定「安心就學」因應措施，以兼顧保障陸生的受教權益。

教育部也強調，台灣各界對陸生來台學習狀況與生活適應均極重視，並持續穩健推動陸生來台就學。本部未來仍將持續以「營造陸生友善學習環境」為目標，歡迎中國大陸青年學生來台與我們學生相互切磋學習。

