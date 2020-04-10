看名人提倡防疫「回家就先洗澡」！他困惑：根本沒時間　8成網曝答案…驚呆

▲原PO說，有名人提倡的防疫手段是回家先洗澡。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，許多人擔心病毒上身，都會做好最基本的防疫措施，像是戴上口罩、勤洗手等等。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「大家真的會回家就洗澡嗎？」文中表示，「最近看到有名人提倡回家就洗澡打擊疫情」，但他回家根本就沒時間先洗澡再吃飯，所以很困惑真的有人做得到嗎。

這位網友文中表示，他最近看到有名人提倡回家就先洗澡、打擊疫情，但他回到家，就要趕快吃「宵夜化的晚餐」，然後就睡覺，根本沒時間先洗再吃，「所以很困惑啊！真的有人有辦法一回到家就開始洗澡嗎？」還是他就是那個拉高台灣工時的人。

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▲不少人確實一回家就會先洗澡。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，其他網友紛紛留言，「忍不住的先在沙發上躺一下」、「睡前才洗」、「至少先換衣服和洗手洗臉」、「擔心就隔出小空間，讓你能回家就啪得脫光，洗手洗腳換家居服」、「回家換一套衣服才去休息，吃飽才洗澡」、「只會洗手跟換掉外面穿回家的衣服」、「我不會耶，我都等到休息夠了，再去洗澡。」

而許多人確實一回家會先洗澡，「都一回家就洗」、「會，如果無法馬上洗的話，也會先洗手跟漱口」、「會，門口就噴酒精，進門放下背包外套去洗頭洗澡」、「一回家就洗超舒服的耶」、「我一定得先洗澡才能坐下看劇之類的」、「通常會馬上洗，如果沒馬上洗會全身噴酒精。」

其中也有網友坦承，都是因為有小孩才這樣做，「會，尤其當你有孩子後，你會更落實，因為，平常冬天有流感、夏天有腸病毒，不這樣做就會很常請假陪孩子隔離」、「我們全家都會，但是都是因有小孩才開始」、「會，因為家裡有寶寶。」

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