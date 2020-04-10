疫情重創醫界！　義大利已有上百名醫生染疫殉職





▲義大利已有14.3萬人確診，1.8萬人死亡。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

義大利全國外科醫師與牙醫聯合會（FNOMCEO）在當地時間9日指出，疫情自從2月爆發以來，已經有100名義大利醫生死於新冠病毒，甚至再傳已有第101位醫生死亡，其中包括政府在一個月前招募來幫忙的退休醫生。

根據aljazeera報導，除了醫生染疫殉職以外，義大利媒體估計，也有30名護士感染而死亡。羅馬的國家衛生院也估計，義大利約有10％確診患者從事醫療衛生保健的工作。FNOMCEO主席阿內利（Filippo Anelli）在網站上表示，「我們不允許讓我們的醫生、醫護人員在沒有被保護的情況下，被派去疫情重災前線工作，這是一場不公平的戰役。」

阿內利表示，「我們都必須思考，醫生和衛生專業人員如何在工作場所得到健康安全的保障」，並且希望大家可以團結起來，在中央政府與地區、地區與市政之間不應該存在分歧，必須以真誠的心合作並且互相協助，保護醫生、衛生專業人員和國家衛生服務組織，一同面對這場戰役。

義大利截至10日上午12時，已有14.3萬人確診，1.8萬人死亡。當局正在討論如何以及何時鬆綁「封城」措施，該措施目前已延至4月13日結束。