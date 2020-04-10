新冠死亡率亞洲人最低！重症醫揭2關鍵：主動戴口罩+打過卡介苗

▲紐約是新冠肺炎疫情的重災區。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國紐約州因新冠肺炎死亡人數，截至10日上午4點，已累計7067死。美國《紐約時報》調查發現，西班牙裔以及黑人的死亡率，是白人和亞洲人的兩倍，而亞洲人的死亡率更相對最低。對此，胸腔重症醫師蘇一峰推測，可能與亞洲人會主動戴口罩和打過卡介苗有關。

蘇一峰醫師在今（10）日臉書上指出，在這場疫情中，美國《紐約時報》曾刊登一篇報導，是針對紐約因為新型冠狀病毒感染而死亡的種族分析，該分析發現，黑人與西班牙裔的死亡率最高是白人與亞洲人的兩倍，而亞洲人的死亡率最低！

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▲美國紐約時報分析發現，感染新冠病毒而死亡案例，黑人與西班牙裔的死亡率最高，是白人與亞洲人的兩倍，亞洲人的死亡率最低。（圖／翻攝自自蘇一峰臉書，本文已獲授權）

蘇一峰指出，其中可能的原因尚待討論，但他推測可能有幾個原因，白人的社經地位較高，能接受較完整的醫療，而黑人與西班牙裔的社經地位較低，平時的生活型態也比較差，到醫院可能接受的治療較差。

至於亞洲人為何死亡率較低，蘇一峰分析，亞洲人在這次疫情中，比較會主動戴上口罩。還有，亞洲人許多在小時候接種過卡介苗，免疫力有被卡介苗刺激過。不過，他承認卡介苗的說法有待證實。

蘇一峰也認為，不同種族對於冠狀病毒感染的抵抗能力，也可能有所不同，而這些都是他個人推測，許多仍然有待未來更多的證據出現來證明。