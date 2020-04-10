主婦變「酒店公關」！案379啜泣說實情　鄭文燦曝背後關鍵：他們是無名英雄

▲桃園市長鄭文燦讚衛生局女同仁，「防疫背後的無名英雄」。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者陳韻如／桃園報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日證實，案379例就是台北某知名酒店女公關，消息一出引起社會譁然，而桃園市長鄭文燦10日上午主持防疫會議時提到，第一輪疫調時該女子自稱為家庭主婦，但衛生局某女同仁不斷突破心防，最終在第二輪疫調才確認是酒店公關，鄭文燦因此感謝這名女同仁，更稱她為，「無名英雄」。

鄭文燦表示，在第一輪疫調時，當事人自述自己沒有上班，平日都在家中，只有要購物時才會偶爾外出，因此職業是家庭主婦。鄭文燦認為，有些人難免因為擔心影響周遭朋友，害怕他們被標籤化，而導致疫調出現資料不全。

不過，這起個案在第二輪疫調時，因衛生局女同仁察覺對方有異，不斷突破心防，勸當事人說出實情，對方才邊啜泣坦承自己職業是酒店女公關。事後，警方同步疫調，並還原整個活動史，包括了工作地點、搭乘的計程車等，以便後續的疫調隔離作業。

鄭文燦事後表示，衛生局這名女同仁完全發揮了女性的直覺，並細心、耐心的與個案曉以大義，最後終於讓對方說出實情，因此非常感謝這名女同仁。另外，加上警察局的仔細調查，鄭文燦表示，他們都是這次防疫背後的「無名英雄」。

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