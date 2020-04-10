山西「墩苗」計畫培養接班人　5人任縣委書記年紀最小僅39歲

▲39歲的黃巍（圖中）接任洪洞縣委書記。（圖／翻攝洪洞融媒體中心）

記者魏有德／綜合報導

大陸近年各地行政機關陸續實施「墩苗」計畫，讓年輕人進入第一線歷練，培養接班人才。陸媒報導，山西省近日有5名年輕廳級幹部被選派擔任縣委書記，這5人平均年齡43.8歲，最年輕還不滿40足歲。不過，為避免被指為「國王人馬」混經歷，山西省委也表示，5人將全心投入縣區工作，不設晉升時間表及路線圖。

▲1978年生的王淵接任翼城縣委書記。（圖／翻攝中國（太原）煤炭交易中心公眾號）

《山西日報》報導，山西省委針對年輕幹部缺口等緊迫問題，採取超常規措施，加強年輕幹部培養選拔工作，為轉型發展計畫培養優秀接班人。山西省委組織部組織部長曲孝麗表示，年輕幹部在縣委書記吃勁崗位「墩苗」歷練是為山西轉型發展大計培養接班人的戰略舉措。

據了解，縣委書記是地方領政的「一把手」，這次選派的5人，平均年齡43.8歲，全部為研究生以上學歷，其中有1名博士、4名碩士。5人中最年輕的山西焦煤集團總經理黃巍為1980年9月生，目前還不滿40足歲，擔任洪洞縣委書記後隨即與縣長一同勘查護林防火工作。

黃巍曾任中國神華煤制油化工有限公司神華陶氏榆林煤化工總協調人兼技術經理、神華俄羅斯煤制油一體化項目經理，山西潞安礦業（集團）有限責任公司副總經理等職。

▲山西省應急管理廳政治部主任張震海任右玉縣委書記。（圖／翻攝山西省應急管理廳公眾號）

此外，山西翼城縣7日也宣布王淵任中共翼城縣委書記。公開資訊顯示，王淵是1978年2月生，目前仍是在職研究生，此前在中國（太原）煤炭交易中心擔任副主任一職。