熊抱央視女主播問「我是不是男人」　官員「搞錢色交易」...捲貪污案被捕

▲祁玉江曾因熊抱央視女主播遭輿論撻伐。（圖／翻攝新浪新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

陝西省延安市人大常委會原副主任祁玉江，2010年時在公開活動上熊抱一名央視女主播，還問她「我是不是男人？」，脫序的舉動讓他聲名大噪。如今，祁玉江因為涉嫌受賄遭到逮補，官方的通報中，指控他違反「中央八項規定精神」，違規從事營利活動，搞權色、錢色交易等。

最高人民檢察院昨（3日）發佈消息稱，陝西省延安市人大常委會原副主任祁玉江（副廳級）涉嫌受賄一案，由陝西省監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。經陝西省人民檢察院交辦，由商洛市人民檢察院審查起訴。日前，商洛市人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對祁玉江作出逮捕決定，案件正在進一步辦理中。

《北京青年報》先前曾曝光祁玉江的荒唐事件，2010年12月25日，他還在擔任陝西省延安市志丹縣縣委書記時，當地舉辦一場小型文藝演出，主辦方當時邀請央視一名女主播擔任主持人。由於現場氣氛熱絡，祁玉江當場「熊抱」這名女主持人，並誇獎她「俊、白、美」。

事情曝光後，有網友還原事發經過，祁玉江當天走上舞台，先用方言誇獎舞台上的央視女主播，「你特別地俊，特別地白，特別地美。」祁玉江還問主播「能不能擁抱一下」，之後便來了一個熊抱，讓女主播一臉尷尬。

之後，還有網友整理出祁玉江當天的講話內容，將其概括為「書記語錄」，當中包含「我代表14萬百姓擁抱你一下」、「親愛的妹妹，你是紅花，我是綠葉」、「我要唱歌打動你」、「我美不美啊？我是不是男人？」。

▲祁玉江因貪污瀆職被捕。（圖／翻攝新浪新聞）

熊抱主播的事情爆發後，祁玉江也引起輿論踏伐，他則回應，自己的確誇贊女主播漂亮，至於熱烈擁抱的舉動，想要體現的是「熱情」，也是歡迎女主播來到他們小縣城主持節目。

不過，陝西省紀委監委「秦風網」2019年5月31日通報稱，延安市人大常委會原副主任祁玉江涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受陝西省紀委監委紀律審查和監察調查。今年2月26日，陝西省紀委監委通報稱，祁玉江被開除黨籍取消退休待遇。

《澎湃》報導，祁玉江違反中央八項規定精神，出入私人會所接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織紀律，利用職權或者職務上的影響在職務調整等方面為他人謀取利益並收受財物，不按規定報告個人有關事項。

此外，還違反廉潔紀律，收受可能影響公正執行公務的禮品禮金，違規從事營利活動，搞權色、錢色交易；違反群眾紀律，充當黑惡勢力「保護傘」；違反工作紀律，存在形式主義、官僚主義問題；違反生活紀律，對配偶、子女失管失教；違反國家法律法規，涉嫌受賄犯罪。