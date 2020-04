美情報機構去年11月就警告「武漢蔓延疫情」　國防部長：我忘了

▲美國國防部否認去年11年曾收到警報。(圖/路透社)

記者丁維瑀/綜合報導

美媒報導,早在去年11月下旬,美國情報官員就曾警告,一場傳染疾病在中國武漢蔓延,改變眾人的生活與商業模式,並對人民造成威脅。不過,美國國防部長艾斯培(Mark Esper)被問及此事時,則說他並不記得。

根據ABC新聞,兩名知情的官員透露,隸屬軍方的美國國家醫學情報中心(NCMI)去年11月就報告,對於新冠病毒大流行的擔憂;報告內容加入分析、衛星圖項等,警告此種失控的疾病可能對駐亞洲的美軍造成嚴重威脅。這代表川普政府本可能更早採取行動,降低新冠肺炎(COVID-19)帶來的影響。

一名消息人士說,從NCMI的報告可見,分析人員得出的結論為可能面臨災難事件;該機構多次向美國國防情報局(Defense Intelligence Agency)、五角大廈聯合參謀部與白宮匯報情況。不過,五角大廈8日晚間發布聲明,否認曾經出現這些評估。

.@Gstephanopoulos: “Did the Pentagon receive an intelligence assessment on COVID in China last November from the National Center for Medical Intelligence?”



Defense Sec. Mark Esper: “I can’t recall, George, but we have many people that watch this closely.” https://t.co/d9XlhTygln pic.twitter.com/E89i7DjF4t