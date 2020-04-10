「疫情讓我好壓抑」！變態男網購情趣用品　束縛女同事強拍裸照

▲男子稱「疫情讓他太壓抑」，居然綁架女同事 還強拍對方裸照。（圖／Pixabay）

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新冠肺炎期間，居然有人以「壓抑」為由，拘禁女同事並涉及猥褻！大陸安徽合肥市有一名男子，以「疫情好壓抑」為理由，拘禁了同樣在飯店工作的女同事，還強迫對方在他面前洗澡並拍下不雅照，所幸受害人找到機會報警，將嫌犯逮捕歸案。

男子稱「疫情讓他太壓抑」，居然綁架女同事 還強拍對方裸照。（圖／安徽網）

根據《安徽網》的報導，在飯店工作的男子，因為新冠肺炎爆發期間無法回鄉，竟然對女同事動了歹念，3月16日在網路上購買捆綁束縛的成人情趣用品後，並在當天晚間10點半左右，乘女子熟睡時闖入她的寢室，這名女同事當下驚醒，竟發現男子躲在房間內，由於房門被反鎖，這名女子躲到廚房，結果反被對方拿鐵鎚捶出大洞，並倍對方的情趣用品捆綁住。

這名女子被綁架期間飽受男同事凌辱，直到19日趁對方下樓取餐時逃脫，並向當時在地下停車場的路人求救報警。警方接獲報案後隔日抓到這名嫌犯，男子近日在合肥市蜀山區的檢察院審理，法關最後以涉嫌非法拘禁罪、強制猥褻罪和侮辱罪等罪嫌，批准逮捕嫌犯。

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