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遠見／該解封的　不只城還有心

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▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文／李建興  攝影／池孟諭

倘若，年後至今的百日世局，是一場慘遭病毒侵擾，進而橋段失據的劇情片。那麼，被迫軋戲的地球村民，應是史上最血汗的演員。

元月，華人還普受西方世界排擠，3月，姑且不論是否為「大外宣」下的產物，中國竟一洗病夫的汙名，以救贖的姿態前往義大利，下起指導棋。

起初，台灣還曾被泰、義、菲等國封鎖，如今，換成我們戰壕高築，將外人阻絕於宮闈之外。

請繼續往下閱讀...

早先，將在年底角逐連任的美國總統川普，一度因為美股各指數齊創新高，讓選情勝券在握，隨後，卻在始料未及的熔斷行情中，盤勢豬羊變色。

年前，東奧還是日本重返榮耀的武器，年後，無奈順延的賽事，竟淪為不堪回首的魔咒。

遑論這一路修改的情節，多麼令戲中的世人倉惶失措，光是其中煽情、狗血的轉折，就教人無力招架。

而歷史告訴我們，亂世，一旦讓信仰瓦解，就易使人性著魔。

人類滋養數千寒暑的文明、科技，求的原是可主宰、預言的宇宙，這回卻在疫情照妖下，才發現「人定勝天」原來薄如蟬翼，是個可笑的奢求。

於是，自二次戰後，熄火了半世紀的人們，在一株病毒下，煙硝重燃，使得人心共振的脈膊，被灼傷、被切斷。尤其當「保持社交距離」變成防疫的顯學，鎖國、囚城、隔離頓成基調時，一切光怪陸離的反社會行徑，就接踵而來。

如今，無論是對確診者的集體獵巫、對疫病國的揪凶祭旗，都澆熄社會賴以存續的牽連與溫度。連單純至極的居家隔離，也挑戰了人類群聚的天性，讓深感窒息的住民，急欲逃脫防疫的結界。

西班牙在封城後，就有國民受不了長日的禁錮，為了呼吸自由的氧氣，居然扮成狗，偷偷上街。但荒謬的背後，其實發人深省——當去全球化、實體化、群聚化的「孤立主義」成為普世價值時，人心就難逃被「孤寂」封城。

《遠見》超前部署，提醒世人正視「孤寂」

正因如此，《遠見》繼3月號封面故事〈疫外 重開機〉前瞻了疫情過後人類生活模組的「進化」，4月號出刊時，瘟疫變本加厲，我們則以〈別讓孤寂封城〉提醒了斷鏈後的社會，因集體孤寂而併發的碉堡化與「退化」，而這可能是COVID-19之後，下一個與人類對峙的病毒。

英國非營利的銀髮服務組織「Age UK」一份研究報告發現：孤寂對身心的傷害，相當於一天抽15支菸；罹患阿茲海默症的風險也比正常人高出兩倍。而美國加州大學教授沙拉．普雷斯曼（Sarah Pressman）研究亦發現，孤寂會提高中風、心臟病的罹患率達30％。

也因此，英國創全球之先，設立了「寂寞部長」，德國也隨後設置「孤寂部」。對於自詡「料敵從寬、超前部署」的台灣，不外是重大啟示。

不過，世局不該只剩憔悴的景色，本期《遠見》另一封面〈ESG啟動企業淘汰賽〉，就彰顯一項迅速發揚的新企業運作價值ESG——環境、社會、公司治理，原來許多企業對地球永續經營，早已植入良心的基座。

顯見，孤寂、對峙只是疫病後暫時的極端，熱血才是世人無法悖離的基因。只能說，疫情過後，該解封的，不只城、還有心。

【本文摘自遠見雜誌4月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/

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