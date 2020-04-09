酒店女公關傳確診！「電眼+挺鼻」網傳辣似周揚青　一躍成3家酒店紅牌

▲台北市一家酒店傳出女公關疑似確診。（示意圖／資料照）

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市一家知名酒店傳出女公關疑似確診、感染新冠肺炎，且出現症狀後還持續上班；對此，有目擊民眾透露，8日晚間3名衛生局人員在1名員警的陪同下前往酒店進行疫調。網友熱烈討論，該名女公關外型相當亮眼，形似女星周揚青，還是3家酒店的紅牌，疑似確診消息一傳出立即震撼酒店圈。

中央疫情指揮中心8日公布新增3例確診病例，其中一例疑似就是台北某知名酒店的女公關；由於該家酒店號稱全台北「素質最優」，是許多民眾慕名捧場的禮服店，平日出入相當複雜，因此疑似確診的案例曝光後立即震驚北市酒店圈。

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該名女公關日前出現發燒、流鼻水症狀，且還前往酒店中上班，形同防疫巨大破口。目擊民眾表示，該知名酒店8日晚間照常營業，當衛生局人員上門疫調時，店內還有約50名酒客、30名小姐狂歡；當衛生局人員現場告知店裡有公關小姐疑似確診後，嚇得隨即鳥獸散；目前該酒店內所有女公關、工作人員，全被要求居家隔離14天。

▲酒店門口張貼防疫公告。（圖／記者邱中岳攝）

網友熱議，該名確診的女公關外型相當亮眼，一雙水汪汪的電眼、高挺鼻樑、搭上飄逸的秀髮、再搭上玲瓏有緻的身材，形似女星周揚青，但也有網友認為酷似Angelababy。憑藉著亮眼外型，該名女公關一躍而上成為3家酒店紅牌，在圈內頗具知名度。雖然該名女公關照片、花名在社群網路中瘋傳，但目前仍無法證實照片中的女子就是該名女公關。

在確診消息曝光後，該酒店9日上午緊急公告暫停營業，「因疫情嚴重，我們公司被舉報每天超過100人聚集於密閉場所，為配合政府防疫，自即日起本公司開始店休至4/22，於4/23（星期四）開始正式營業！不便之處，煩請各位幹部體諒，謝謝配合！」當地里長為避免恐慌擴散，一早也立即派員前往現場進行消毒作業。

衛生局稍早也說明疫調標準流程，經詢問確診者行程後，將會派員到其工作場域進行相關調查，包括告知該公司有員工確診、調出該員工活動範圍與接觸者，並對密切接觸者進行採檢，同時填寫健康卡通知該接觸者的鄰里長，接觸者也須立即返家實行居家隔離14天，隨後再請環保局進行消毒。

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▼當地里長今上午派員前往現場消毒。（圖／記者邱中岳攝）