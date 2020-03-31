OnePlus 8系列確定4月14日直播亮相！　全系列支援無線充電

▲OnePlus 8。（圖／OnLeaks）

記者謝仁傑／綜合報導

據科技外媒《THE VERGE》報導，OnePlus 8 確定將於美東時間4月14日上午11點在線直播發佈。OnePlus 官方表示，新系列將會全部搭載5G，且將有一款具有刷屏率120Hz的手機，較普遍手機的90Hz還高。

預計此次將推出兩款主要機型，OnePlus 8 和 OnePlus 8 Pro，最近也有報導指稱將有另一款價格更親民的機型 OnePlus Z（OnePlus X）會一起推出。



除官方提供的訊息外，有報導指出 OnePlus 在1月份加入無線充電的行列之後，新系列將都會支援無線充電，OnePlus 8 Pro 還將具有IP68的防塵防水等級，這是 OnePlus 的設備首次具備獲得官方IP評級。

另外在設計方面，這些手機預計會捨棄去年Pro設備中的彈出式前置鏡頭，轉而使用打孔式鏡頭。傳將有綠色、黑色和星光的顏色。OnePlus 8 Pro 的背面可能搭載四個後置鏡頭組，標準款 OnePlus 8 可能只有三個。

距離官方公佈的發佈時間還有兩個星期，按照該公司的慣例，接下來它們將可能主動透露更多有關於新機系列的消息，大家拭目以待。



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