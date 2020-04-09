同時出現「兩個中國」！　美眾議員提案：美國停止拿錢給WHO說謊

▲ 美國眾議員提案，要求聯邦政府停止向世衛提供資金。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國聯邦眾議員雷申塔勒（Guy Reschenthaler）7日正式向國會提案，要求暫停美國對世界衛生組織（WHO）挹注經費，已獲得多位眾議員附議；根據美國國會網站公布的決議文文本，內文同時出現「中華民國」與「中華人民共和國」，用詞引起注意。

賓州選出的眾議員雷申塔勒向國會提交決議案，要求美國聯邦政府暫停資助世衛組織，直到WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）下台為止。雷申塔勒透過推特批評，美國是WHO最大的經費來源，但是「美國公民辛苦賺來的稅金，卻被用於宣傳中國謊言。」

決議文文本中寫道，「有鑑於美國於1948年6月21日加入WHO，目前挹注經費佔成員國捐款的22％，而根據《財經新報》報導，『中華人民共和國』政府下令中國實驗室銷毀COVID-19基因組樣本，且不得發表研究結果，中共當局又指控吹哨人李文亮醫師散播謠言。」

決議文中續指，「2019年12月31日，中華民國警告WHO新冠病毒疾病COVID-19有人傳人風險，但WHO無視警告，目的是不得罪中華人民共和國。」

決議文中批評，WHO隨後曾在推特上宣稱，沒有發現COVID-19明確人傳人證據；秘書長譚德塞還曾在1月底表示，「我對中國公開透明的承諾毫不懷疑」、「WHO不建議限制貿易與人員流動。」

文末寫道，「眾議院認為，在譚德塞請辭下台、並成立國際委員會調查WHO面對COVID-19大流行是否有處理不當之前，美國不應以聯邦經費向WHO提供自願捐款或支出。」該決議案由雷申塔勒向眾議院外交委員會提出，已有21位眾議員附議。

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▼美國眾議員提案，文本同時出現中華民國與中華人民共和國。（圖／取自congress.gov）

