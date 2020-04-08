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快訊／機車碰撞聯結車！鐵條「強插」騎士腦顱　當場慘死

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快訊／嘉義紡織機「吞人」！工人遭捲入無生命跡象

記者邱茀濱／綜合報導

屏東里港鄉今（8）日晚間發生死亡車禍！據《中時電子報》報導，一名男子駕駛載滿鋼筋的聯結車自工廠緩慢開出，不幸碰撞到同向行駛的機車騎士，車上鐵條直接插入對方腦部，當場不治身亡，目前警方仍在調查釐清。

報導稱，里港鄉鐵店路傍晚6時許，46歲洪姓男子開著「載滿鐵條」聯結車才剛駛出工廠，不幸與同向行駛的46歲黃姓騎士發生碰撞，後方突出的鐵條強插對方頭部與身體，當場慘死。警方到場後對洪男施以酒測，發現並未酒駕，目前正朝過失致死罪偵辦，但事故原因仍待釐清中。

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