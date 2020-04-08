除了居家辦公　三家台科技公司用還做了這些防疫準備

▲清明連假過後，有許多企業都要求曾到過國家級警報11處景點的員工須在家上班。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情日益嚴峻，而台灣上週又逢清明連假四天，許多人都往各大景點跑，收假後讓許多企業不得不要求這些員工在家上班（WFH）、自主健康管理；不過，除了讓員工在家上班外，KKBOX集團、Garmin，以及橘子集團也分別作出了其他應對方式，來強化內部的防疫作業。

KKBOX直接成立「疫情應變工作小組」

有幸福企業之稱的KKBOX，對於疫情來襲的應變速度相當快；事實上，在1月底疫情剛傳出時KKBOX就已提早準備，並於2/5成立「疫情應變工作小組」，由公司決策層與橫跨多達7個部門（HR、管理部、IT、財會、法務、客服、業務等），前後超過30位同事共同研擬後續各項因應措施，並推出KKBOX集團專屬的「疫情防疫平台」，讓各項決策與SOP透明化。

▼為了因應肺炎疫情，KKBOX成立了「疫情應變工作小組」，並打造疫情防疫平台。（圖／KKBOX提供）

據了解，KKBOX全集團（包含台灣、香港、日本、新加坡、馬來西亞等）有超過600位同仁，只要跟疫情相關的需求都可以在這個線上防疫平台找到答案，包含公司目前最新因應措施、WFH的工作方式、財務如何請款到疫情、遠端網路連線作業VPN等都有完整的流程跟建議，讓同仁們不論在公司或在家都能放心的工作。

Garmin面對疫情「超」超前部署

在這次的清明連假收假時（5日），許多企業在當晚突然決定，有到過國家級警報11處旅遊風景區的員工須在家上班；但Garmin早就在連假前，即宣布全體員工連假後都須在家工作；而在連假之後更因應國家級警報景點宣告，祭出為期兩週的全體員工每日自主健康回報政策，要求員工每日針對自己的身體健康狀態向防疫小組做出回報。

另外在內部辦公室方面，該公司於1月29日即在台灣三大工廠及辦公室設立紅外線熱感儀量測體溫。2月1日由亞洲區總經理王正偉即緊急動員領軍，涵蓋製造與營運中心、各廠廠長、人力資源部、醫護組等及各單位一級主管們成立近50人的防疫指揮中心。3月9日臨時加建近70座的洗手台，發放布口罩及酒精給全體近七千位員工，只為確保全體員工的健康安全。

橘子集團連「吃的」也要數位化

橘子集團亦在新春假期時即成立防疫小組，公布一連串防疫準則、於疫情尚未明朗時先規範戴口罩措施、進出需量額溫、增加消毒站、進行差旅管制等。

但是除了做好人員管制、消毒外，設有員工餐廳的橘子為了進一步確保員工健康，全餐點商品以內部數位化系統點餐，製作完畢後線上通知再至櫃檯領，取降低接觸時間；餐廳內餐點與飲料皆上蓋，且強烈建議同仁將餐點取至個人座位區使用；餐廳同時落實社交隔離，座位均保持1.5公尺距離。

▼為了確保員工用餐安全，橘子集團全餐點商品以內部數位化系統點餐，並在餐廳落實社交隔離。（圖／橘子集團提供）

在這次清明連假前，橘子就宣布4/6後實施分組辦公，辦公室每周日進行消毒，消毒期間人員須全數清空離開，消毒結束後即組別互換；至辦公室上班同仁需配戴醫療級口罩，另用餐、飲水等時間則需留意社交距離。

而在連假開工前橘子也注意到了「國家級警報11處旅遊風景區」的問題，因此連假後進一步要求曾赴11景點的員工須主動通報主管與HR並居家自主管理，以在家工作的方式取代進辦公室。