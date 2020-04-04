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主動式居家防疫夯　智慧錶「科學化自主健康管理」效果更彰

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▲▼根據統計，自新冠肺炎疫情爆發以來室內或居家運動的總體趨勢明顯上升。（圖／Garmin提供）

▲根據統計，自新冠肺炎疫情爆發以來室內或居家運動的總體趨勢明顯上升。（圖／Garmin提供）

記者邱倢芯／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情發展，室內運動的趨勢也有顯著成長；根據Garmin Connect台灣用戶的數據趨勢顯示，自2019年12月底疫情發展開始，相較去年同期，從事瑜珈、自由重訓、室內有氧等室內或居家運動的總體趨勢明顯上升近45%；而戶外通風、避免近距離室內群聚的登山和高爾夫活動也各有46%及59%的大幅成長。

而Garmin認為，使用者透過配戴智慧錶，可參考隨時隨地追蹤的生理健康數據，更積極主動掌握自己的身體健康狀態。

另一方面，隨著智慧型穿戴裝置的進展，能夠測量的生理數據也越來越多，兒科醫師蒼藍鴿就認為，以醫師的角度而言，長期持續性的數據一定比單次數據更有參考價值，更能看出整體趨勢的變化。

針對目前進階智慧穿戴裝置提供的血氧飽和度、睡眠偵測等生理數據，蒼藍鴿也分享這些生理數據與健康狀態的相關性。

血氧飽和度—
蒼藍鴿表示，血氧飽和度的數據與呼吸道的暢通以及肺部狀況最有關係，血氧飽和度雖然不能代表心肺功能，職業運動員與鮮少在運動的老年人，所偵測到的血氧飽和度都可以是99-100%。

但如果有呼吸道阻塞，或影響肺部功能的疾病，例如睡眠呼吸中止症候群、氣喘發作、肺部發炎或纖維化等，就會使血氧飽和度下降。血氧飽和度過低，就可能有喘/呼吸急促等表現，需要氧氣治療。因此這個數據可以做為相關疾病嚴重程度的指標。

睡眠偵測—
蒼藍鴿認為，判斷睡眠品質是否良好，一般來說以自身醒來的感受與整天的精神狀況來判斷是最準確的，搭配上智慧穿戴裝置在夜間不間斷的心率、血氧偵測，則有更多數據能供參考，例如壓力大睡不好時，深層睡眠的比例會顯著下降，淺眠及快速動眼期的比例則會上升。

深層睡眠時心率會趨於平緩且穩定，淺眠及快速動眼期時心率較快且浮動較大，皆可以做為評估睡眠品質的依據。另外若睡眠時，有打呼及血氧濃度下降的問題，則要小心是否有睡眠呼吸中止症候群，宜就醫評估。

此外，蒼藍鴿也表示，雖然無法單從這些數據就判斷一個人是否「絕對」健康，卻可以利用數據的走勢，知道這個人的身體狀態是否往好的方向發展。例如當持續運動一段時間，發現基礎心率變得更和緩，睡眠品質提高，壓力指數也降低，我們便可以推測這樣的運動是適度的，對人的健康有顯著的提升。反之若數據沒有進度甚至退步了，就要考慮是不是過量運動、太過操勞了。

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