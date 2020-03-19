KKBOX公布上週關鍵字搜尋榜　「梨泰院Class」衝上冠軍

▲梨泰院Class成為KKBOX上週關鍵字搜尋榜冠軍。（圖／翻攝自JTBC）

記者邱倢芯／台北報導

梨泰院Class OST全面上架KKBOX歌單連結，KKBOX隨後發現，上週才剛上架的《開始 (Beginning)》就衝上新歌即時榜冠軍；且「梨泰院Class」是上週KKBOX關鍵字搜尋冠軍，「梨泰院」、「梨泰院Class」、「離太院」、「黎泰院」等關鍵字加起來共被搜尋超過兩萬次。

敘述男主角朴世路心路歷程的《開始 (Beginning)》，是劇中最常出現的歌曲。在韓國音源榜從原本發行時，僅佔上榜單第812名，這週隨著劇情即將進入尾聲，歌曲暴衝逆行榜單奪冠。

KKBOX指出，《開始 (Beginning)》演唱人是音樂製作人起家的新生代歌手Gaho，在當歌手前他就曾製作韓劇《當你沉睡時》由李鐘碩演唱的插曲〈來到我身邊〉。這次為《梨泰院class》演唱的〈開始 (Beginning)〉為男主角朴世路發聲，唱出面對不合理的社會價值觀，堅持著信念，勇往直前的決心，在KKBOX甫上架就衝上新歌即時榜第三名。

另一首上架歌曲《Sweet Night》則是BTS成員V力挺好友朴敘俊，特地製作的驚喜禮物。這首歌也是全英文創作，是獻給劇中經歷各種苦澀的世路，期望能給予安慰的歌曲。有了BTS成員的加持，這首歌發行前就佔滿媒體版位，發行後全球粉絲的支持，順利攻佔韓國音源榜上位圈。

由李燦率（Lee Han Sol）翻唱自美國唱作人Ben Folds的《Still Fighting It》是Ben Folds以父親的身份鼓勵孩子堅持與社會搏鬥的歌曲，也是受到許多電視廣告、電視節目愛用的背景樂。因此在《梨泰院Class》中，這首歌出現於世路和爸爸的互動場景。