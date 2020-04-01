就是要你待在家！KKTV送21天「娛人養成計劃」免費序號

▲因應疫情，KKTV推出21天的免費序號申請。（圖／KKTV提供）

記者邱倢芯／台北報導

在這非常時期為防止疫情擴散，政府呼籲大眾盡量待在家，減少在外感染風險；為了讓大家更享受在家時光，影音串流平台KKTV 推出21天「娛人養成計劃」，提供免費序號讓大家在防疫與連假期間安心待在家。

根據KKBOX Group觀察，近期民眾對於娛樂需求量增加，反應在「看劇、聽歌」行為上，數據顯示KKTV在2020年1月至3月流量比去年同期成長了85%，觀影時數也比去年同期成長了50%；在聽歌上，KKBOX總播歌量上10%，平均每人播歌次數也上升近15%，足可見在疫情期間，大家待在家時間多，看劇、聽歌的時間也會拉長，透過娛樂休閒來舒緩壓力與轉換心情。

KKTV發現，2020年1月至3月總流量比去年同期成長85%，觀影時數也比去年同期成長50%。另外「非跟播劇」數據也有成長，比起2019年成長14%。推測原因是，近期民眾因防疫待在家時間較長、對於OTT影劇的娛樂休閒需求比以往大，而新劇每週平均只能更新1至2集，用戶在追完新劇後，仍會持續黏著在KKTV上觀看其他已有完結篇的非跟播劇。

近期大家對於影劇的需求增大，用戶聆聽習慣改變也反應在亞洲娛樂生活領導品牌KKBOX的數據上。KKBOX發現：與去年1月至3月相比，KKBOX的總播歌量上升10%，平均每人播歌次數也上升近15%。在華語、日語、韓語及西洋單曲日榜上，影劇原聲帶OST歌曲皆名列前茅。

KKTV於今（1）日推出「娛人養成計劃」專案（https://hi.kktv.to/QTRJQ），即日起至4/21止，提供限量21天免費體驗序號，邀請大家在防疫期間，用21天養成在家自娛的好習慣，並為用戶們整理了三大主題片單「跟播劇、熱播劇、口碑劇」，讓大家不出門就可拯救全世界！