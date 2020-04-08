中廣佔花蓮土地遭交通部求償　提行政訴訟敗訴！理由曝光

▲中廣以國民黨訓政時期的決議，主張佔有花蓮土地有法律依據，對交通部以侵占國有土地求償一案提行政訴訟，台北高等行政法院4/8判中廣敗訴。（圖／記者李毓康攝）

記者羅志華／台北報導

中國廣播公司（中廣）於1987年間，從交通部取得3筆花蓮土地，但交通部於2006年主張那些土地是國有提告勝訴，之後又以中廣敗訴後，未立即拆除地上建物、非法侵占，再提告獲賠549萬，中廣上訴審理中；中廣提行政訴訟，主張因占有花蓮土地的法律關係不明確，導致侵占須賠償交通部，應以判決確認關係後排除，台北高等行政法院4月8日判中廣敗訴。

中廣主張，國民黨以前為補償戰爭損失，才會把花蓮3筆土地作價轉讓給中廣，稱中廣佔花蓮土地有法律上的依據，交通部無權主張土地被侵占求償。

北高行認為，國民黨在訓政時期「以黨領政」，但國民黨與國家仍分有政權與治權，國民黨的決策仍需通知各行政機關執行後，才能算是國家的行政作為，但當時僅由國防最高委員會於1947年，開會決議轉讓土地給中廣，程序並未完備。

且國民政府接收日本在台財產時，於1947年將納3筆花蓮土地登記為「國有」，中廣在當時也沒表示意見，直到1987年才以「買賣」名義取得所有權，顯見中廣引用國防最高委員會在1947年開會決議，主張轉讓的法律關係存在並不可信，而國防最高委員會早在1947年停止運作，之後的行政機關也沒必要繼續執行先前的決議。

另外，中廣除了國防最高委員會的決議外，也沒提出其他政府轉讓土地的證據，北高行認為中廣對土地的主張無理，判中廣敗訴。

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