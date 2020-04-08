李克強拍板：拓展跨境電商穩外貿　廣交會首次線上舉辦

▲大陸國務院總理李克強強調，要穩住外貿外資和就業的基本盤。（圖／翻攝中國政府網）

記者陳政錄／綜合報導

應對新冠肺炎疫情影響，正值武漢解封、全面推進復工復產之際，大陸國務員總理李克強在7日召開的國常會上，提出增設跨境電子商務綜合試驗區、支持加工貿易、廣交會線上舉辦等系列措施，以穩住外貿外資基本盤。

據中國政府網公告，這是廣交會自1957年創辦以來，首次在線上舉辦，同時，中方還將提升中歐班列等貨運通道能力，在已設立59個跨境電商綜合試驗區基礎上，再新設46個跨境電商綜合試驗區。

▲李克強日前透過影片考察外貿外資投資項目情況，了解產業復工進度。（圖／翻攝中國政府網）

國務院還將實行，對綜試區內跨境電商零售出口貨物，按規定免徵增值稅和消費稅、企業所得稅核定徵收等支持政策，研究將具備條件的綜試區所在城市，納入跨境電商零售進口試點範圍，支持企業共建共享海外倉。

李克強指出，全球疫情大流行加速傳播，對世界經濟和國際貿易投資帶來巨大衝擊。為此，「要密切分析外貿外資的變化情況，高度關注對我國產業鏈供應鍊和就業帶來的衝擊。」

他強調，中國已融入全球化進程，要推出支持加工貿易的一系列措施，統籌內外貿發展，支持加工貿易企業紓解困難，促進穩外資、穩就業；另需發揮跨境電商獨特優勢，以新業態助力外貿克難前行。

對於廣交會改線上舉辦，國務院常務會議指出，第127屆廣交會舉辦時間將於6月中下旬，廣邀海內外客商線上展示產品，提供全天候線上推介、供採對接、在線洽談等服務，打造優質特色商品的線上外貿平台，讓中外客商足不出戶下訂單、做生意。

財政政策方面，會議決定，將部分已到期的稅收優惠政策延長到2023年底。包括對金融機構向小微企業、個體工商戶、農戶發放100萬元人民幣及以下貸款的利息收入免徵增值稅等。

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