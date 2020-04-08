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遭70歲砂石車司機撞上...女騎士急救13天亡！他無照開車喊「我體弱多病」求減刑

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▲▼ 曳引車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲70歲砂石車司機無照上路撞死女騎士，下場曝光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一名楊姓男子擔任砂石車司機，但他卻無大貨車職業駕駛執照， 2018年間他開車上路，意外撞上一名詹姓女騎士，導致對方受有顱骨骨折等傷害，送醫搶救仍不幸身亡。法院審理後依無照駕駛過失致死罪判楊男有期徒刑1年，緩刑3年。可上訴。

判決指出，楊男以駕駛大貨車載運砂石為業，但他卻沒有考取大貨車職業駕駛執照， 2018年3月17日中午12時30分左右，他開車上路行經台南永康區一處路口時，疏於注意車前狀況，也沒有減速慢行，瞬間撞上詹姓女騎士。

詹女當場人車倒地，受有顱骨骨折、蜘蛛膜下腔出血、左側硬腦膜下出血併腦疝脫等傷害，雖經送醫搶救，但仍在13天後宣告不治。台南地方法院勘驗各項事證後，依無駕駛執照駕車犯業務過失致死罪判楊男有期徒刑1年。

楊男不服決定上訴，他稱自己本來有「職業大貨車駕照」逾40年，是因為年屆65歲依法規規定才改執「普通大貨車駕照」，並不是只考領過普通大貨車駕照，全無駕駛營業大貨車的道路經驗。他強調，自己年紀已超過70歲，體弱多病，事發後坦承肇事，沒有推諉卸責，是因為財力不足才會在原審時沒有達成和解，希望法官能夠減刑。

台南高分院審酌，在二審期間楊男與公司願連帶賠償詹女父母650萬元達成和解，犯後態度尚可，最後決定撤銷原判決，改依無駕駛執照駕車犯過失致死罪，判楊男有期徒刑1年，緩刑3年，緩刑期間要照和解筆錄所記錄的金額給付，全案仍可上訴。

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