亡命瞬間曝！資收車駕駛高速撞左轉砂石車遭夾死　同事慟：送完這趟就下班

記者陳豐德、游宗樺／新北報導

新北市五股區在成泰路一段98巷內，27日凌晨3時許一輛載滿回收物的小貨車準備開往回收廠，卻猛撞上一輛緩緩左轉的砂石車，強大撞擊力讓小貨車車頭嚴重變形，駕駛受困在內，警消利用破壞器材將其救出時發現他已無生命跡象，緊急送醫急救仍宣告不治。警方已在現場拍照採證，將調閱鄰近監視器釐清案情。

▲資收小貨車車頭嚴重變形，駕駛夾困其中身亡。（圖／記者游宗樺翻攝）



根據最新曝光的行車紀錄器內容，當時砂石車從路旁緩緩開出，整輛車準備左轉，已經斜切佔據巷內整個車道，突然小貨車載近無減速狀態下高速撞上砂石車左側車身，車上載著的回收物依照慣性往前噴飛，而車頭嚴重變形，閜貨車駕駛張男（43歲）受困在車內，而黃男則沒有受傷。

警消接獲報案到場，發現小貨車車頭嚴重受損，張男失去意識夾困在內，於是動用破壞器材，將張男從駕駛座抬離。張男被救出時頭部有嚴重撕裂外傷、雙腿骨折，一度失去呼吸心跳，警消緊急將他送往淡水馬偕醫院急救，最後仍因傷重宣告不治。

張男的同事表示，當時該輛小貨車從台北市收完回收物，正準備開回回收廠卸貨，結束作業後張男就可以下班回家，張男平常為人和善，沒想到就在鄰近回收廠的路段發生這樣的事故。警方已到場拍照採證，調閱鄰近監視器釐清事故原因，並透過酒測排除黃男酒駕，將透過抽血檢驗張男是否酒駕。

▼張男被救出時已無生命跡象，被送醫急救後仍傷重不治。（圖／記者游宗樺翻攝）



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