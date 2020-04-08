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案379本土病例是「北部30多歲女」　莊人祥：自行就醫1次通報確診

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布新增3例新冠肺炎確診個案，其中有1例是本土個案。個案為30多歲女，在清明連假發病，4/4發燒自行就醫，第一次就通報採檢，於今日確診。指揮中心已初步掌握接觸者共21人，發言人莊人祥也坦言，礙於個案的個人疾病等因素，不方便透露太多，因此目前還需要時間調查個案是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

指揮官發言人莊人祥說，該個案沒有任何出國史，也沒有在上班，平常活動以住家為主，偶爾會走路去購物，但因為某些因素還沒有辦法詳細說明相關活動軌跡，因此相關曝露史和疫調還在進行中。個案2/9有去東南亞去旅遊，先生1月曾去中國廣東工作，但很快就回來了，所以目前還在調查中。

請繼續往下閱讀...

另外，今日新增2例境外移入個案分別為20多歲女性（案377）及60多歲女性（案378）。其中案377於西班牙就學，3月22日入境後進行居家檢疫，3月23日出現喉嚨乾痛及腹瀉症狀，並自行服藥，4月4日地方政府追蹤個案健康狀況時，個案表示持續有流鼻涕及鼻塞情形，且有輕微腹瀉、胸背痛等症狀，因此由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案378於2月16日至3月29日前往印尼探親，返國後進行居家檢疫，於4月1日出現咳嗽症狀，4月4日因身體不適就醫，經診斷有呼吸困難、發燒、全身倦怠無力及肺炎等情形並收治住院，5日由醫院採檢通報，於今日確診。

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