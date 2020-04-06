扁珍「SOGO發票貴婦團」種村碧君境管13年　求解禁遭駁

▲曾協助陳水扁、吳淑珍貪污的種村碧君，請求解除限制出境再遭駁回確定。（圖／記者陶本和攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾經幫前總統陳水扁、吳淑珍夫婦收集發票，協助詐領國務機要費的「SOGO貴婦團」成員種村碧君，一審依照貪污罪判刑4年，案件目前上訴二審高等法院審理中。但種村碧君早被限制出境13年餘，她日前以身體虛弱、看病等理由聲請解除限制出境，高院駁回後，她又抗告最高法院，最高法院6日駁回抗告確定。

前第一夫人吳淑珍當紅之際，身邊有不少貴婦朋友，而吳婦為詐領國務機要費，要求身旁的貴婦朋友提供購物發票，讓扁珍夫婦詐領數億元的國務機要費。案件爆發後，扁珍遭貪污罪嫌起訴，均遭判刑定讞。而當年吳婦身旁貴婦團的團長、前杏林新生製藥公司負責人種村碧君，檢方認為他是扁珍貪污共犯，提供了135張發票，助扁珍詐領了542萬9220元，因此在2015年對她提起公訴。

一審台北地院認定種村有罪，判刑4年、褫奪公權2年。案件2016年就上訴二審高等法院審理，但種村這時傳出身體出狀況，心率不整問題嚴重，因此聲請停止審判，高院裁准。另外種村自2006年扁家相關弊案爆發後，就遭檢方限制出境，至今長達13年餘，因此貪污案件上訴二審後，她就向法院聲請解除限制出境，但遭駁回確定。

種村貪污案獲得二審法院裁准停止審判後，她再度提出聲請，第二度請求解除限制出境。這次種村提出的理由，主要是根據《刑事訴訟法》新增定的「限制出境」專章，認為自己遭限制13年餘，不應再被限制；此外也說自己身體虛弱，需要就醫等等理由。對此，檢方當庭提出種村擁有3個不同的護照號碼、日本國籍，需不需要境管？請高院審酌。

高院駁回種村的請求，維持限制出境。種村抗告到最高法院，最高法院審理後，6日仍駁回種村的請求確定，種村仍遭限制出境。