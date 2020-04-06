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教師會館上班看色情網站　監視器拍下公務員「搓揉下體」被訴妨害風化

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▲網路,鍵盤,酸民,鄉民,電腦,打字,社群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃姓公務員上班時間瀏覽色情網站還自己「搓揉下體」被依妨害風化罪起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

在台北市教師研習中心工作的黃姓公務員，2018年初，在教師研習會館的閱覽室內，用公家電腦瀏覽色情網站，同時用手搓揉自己下體，全程都被監視器拍下，台北地檢署調查後，根據畫面勘驗結果，認定黃涉嫌妨害風化罪章中的公然猥褻罪，6日將他提起公訴。

黃男在2018年4月間，曾被同事檢舉，涉嫌在教師研習會館中，偷拍女同事或著女訪客，經政風單位調查後移送北檢，檢察官原本調查認為，黃男偷拍的都是女性正在影印、交談等遠距離畫面，並非隱私部位或行為私密，並不構成妨害秘密罪嫌，但就在案件即將偵查告一段落時，檢察官發現黃男曾因不滿偷拍案遭媒體爆料，到法院自訴控告妨害名譽的案件。

▲▼讀書,圖書館（圖／Pixabay）

▲黃男選擇閱覽室最隱密的座位自慰。（示意圖／Pixabay）

雖然法院審理中的案件最後因黃男撤告而結案，檢察官仍決定查個清楚，調閱相關資料發現，黃男曾在2018年初，曾在會館閱覽室的最角落位置，用公家電腦上色情網站並自慰，北檢另外分案偵辦。

黃男指坦承瀏覽色情網站，否認自慰，但是整個過程都被黃男背後上方的監視器拍下來，可明顯看到黃男雖然褲子還穿著，但是有用手在搓揉自己下體的動作，因此認定黃男在不特定人可進出的公開場所，進行猥褻行為，依法將他起訴。

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