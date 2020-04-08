國軍2740人赴11警示點　嚴德發：他們睡覺也要帶口罩

▲ 國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，但不少民眾趁清明連假到訪外縣市旅遊，中央流行疫情指揮中心4日因此就針對11個觀光景點發出「細胞警示簡訊」，兩天後國防部要求前往上述景點的每位軍官兵，入營時必須戴口罩4天。國防部長嚴德發8日在民進黨立委羅致政質詢時透露，目前國軍共有2740人前往上述警示點，已要求他們自主管理14天、24小時配戴口罩，「包括睡覺的時候」。

疫情指揮中心4日針對阿里山森林遊樂區、嘉義市文化路、台南市關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄市興達港、旗山老街、雲林縣北港朝天宮、花蓮縣東大門夜市與屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）等11個景點，緊急發布細胞簡訊，呼籲民眾注意社交距離和配戴口罩。

羅致政8日上午在立法院質詢國防部長嚴德發，詢問國軍有多少人前往上述景點？嚴德發回應指出，目前清明連假前往11個景點的國軍共2740人，已要求他們要自主管理，並希望14天都配戴口罩，「包括睡覺的時候」，操課的時後則按照疫情指揮中心規定，保持安全距離。

對於羅致政問「口罩量夠嗎？是部隊提供?還是自己準備？」嚴德發僅答覆，「目前國軍有4類人員要自主準備口罩」。

立委呂玉玲則說，有去11個觀光景點的人須要自主健康管理，「你提到他們連睡覺都要帶口罩」，但是潛藏無症狀感染者，萬一在軍中發生群聚感染，這風險非常大，像退撫會就同意他們可以在家居家隔離，「為什麼國防部強調你們可以做到？一定要回到軍營中嗎？會影響整體戰力嗎？」只要接觸就有感染風險，這些都要超前部署，「部長你要審慎，不要帶來危機」，嚴德發也允諾會再做評估。