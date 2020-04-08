影／新冠肺炎再新增1例本土！ 30多歲女自行就醫「感染源不明」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8）日再公佈3例新冠肺炎新增病例，其中1例是本土。目前累計379例確診，確診個案中5人死亡，67人解除隔離，其餘持續住院隔離中；而今日新增的本土個案為30多歲女性，感染源待釐清。

指揮官陳時中表示，新增的本土個案沒有出國史，平時活動都在住家及週邊地區為主，在4/4出現發燒，當天通報，4/8確診，目前收治負壓隔離病房。

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指揮中心指出，全球累計1,371,189例確診，分布於183個國家/地區；病例數以美國386,817例、西班牙140,510例、義大利135,586例、德國99,225例及中國大陸81,802例為多；病例中80,522例死亡，以義大利17,127例、西班牙13,798例、美國12,285例、法國10,328例及英國6,159例為多。另外，有關3月29日及30日定點返台專案航班共367名湖北返台民眾，健康情形良好，持續於集中檢疫所進行密切健康監測。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。



▲0408新增3例關係圖。（圖／陳昱璇製）