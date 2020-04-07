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大學個人申請二階甄試　教育部：各校控管陪考人數、應考全程配戴口罩

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▲▼ 教育部大門 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部提供辦理個人申請入學第二階段指定項目甄試防疫措施。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，為積極落實防疫且維護師生健康，教育部昨（6日）發函給各大學，提供辦理個人申請入學第二階段指定項目甄試防疫措施。其中，教育部特別規定考生應考時須全程配戴口罩。

為落實防疫及確保參與甄試考生及相關人員健康，教育部說明，試場環境消毒與保持通風，甄試期間開啟試場門窗，維持試場通風；試場預備酒精或消毒器具，提供試務工作人員及考生清潔使用，並定期辦理試場環境消毒。考生進入學校時，進行體溫量測；考生如有發燒（額溫≧37.5℃；耳溫≧38℃）或呼吸道症狀，需配戴口罩，並移至預備（發燒）試場應試。

請繼續往下閱讀...

針對陪考人員規定，教育部表示，學校可視防疫需求，明定考生陪考親友進入校園的各項規範（如陪考人數、陪考期間注意事項等），妥適規劃參與甄試學生與家長入校動線，盡量避開不必要之動線交錯，並於甄試日前善盡告知義務；陪考人員當日應配合學校各項防疫措施（如佩戴口罩、量測體溫及陪考動線等措施），若未配合分區防疫措施或發現有發燒或呼吸道症狀，一律不得進入學校。

另外，教育部也說，因防疫需求，學校得要求考生自備並全程配戴口罩；倘學校未要求，考生亦得自行選擇全程佩戴口罩入場應試，但各節考試時，須配合監試人員暫時取下口罩以查驗考生身分。進入休息區時，若不能維持室外1公尺、室內1.5公尺之社交距離，就須全程配戴口罩。

陪考及休息區規劃也將規劃室內100人以上、室外500人以上集會之原則，陪考人員及休息區規劃，建議依每日試場參與人數、空間大小及相關防疫配套等，適時管控人數，保持室外1公尺、室內 1.5公尺之社交距離，並提早通知考生家長，以適時減少人員群聚。

另外，教育部也提醒考生及家長，交通往返過程亦需留意及採行相關防護措施，相關防疫物資整備部分，已向中央流行疫情指揮中心提出需求並積極申請，請各校就前次教育部配送備用口罩預先規劃使用，後續將另案通知相關物資數量及配送事宜。
 

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