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診所批新冠藥物「羥氯奎寧」獨厚醫學中心！　食藥署澄清：照比例分配

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藥物，藥品，藥盒，切藥器，藥罐。（圖／達志影像／示意圖）

▲「羥氯奎寧」被列為新冠肺炎治療藥物之一。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「羥氯奎寧」被列為新冠肺炎治療藥物之一，因此傳出該藥品目前只給醫學中心，中央禁止出貨給診所一事。對此，食藥署今（8）日特別澄清，目前藥商仍持續按比例分配至醫院、診所及藥局。

診所協會全國聯合會副理事長蔡昌學醫師指出「管制出貨給診所，理由也說不清楚，4/6就已經開會討論，食藥署可能是怕藥品被囤貨，但是在醫學中心，醫師竟然可以自費開幾百顆奎寧給民眾使用，診所卻是沒有這種武器。」

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對此，食藥署今澄清，109年3月17日訂定「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間藥品供應管理原則」，是為避免疫情期間發生藥品囤貨、供貨不均等情事，目前藥商仍持續按比例將該藥品分配至醫院、診所及藥局，以滿足原有臨床需求。

食藥署張連成科長指出，該藥品可能可用於治療新型冠狀病毒感染，食藥署已請國內藥廠增加產能，並將配合防疫政策，優先供應經中央流行疫情指揮中心指定的醫療院所使用。

張連成說，羥氯奎寧在國內多用於治療免疫相關疾病（如紅斑性狼瘡、慢性風濕性關炎等），目前國內藥品庫存是足夠的，但由於納入新冠肺炎治療藥物，食藥署目前也持續和國內相關藥商召開溝通會議，未來將可提高國內羥氯奎寧產能，以因應疫情所需。

而針對診所抗議沒有藥品一事，張連成強調，廠商仍會按照比例分配給醫療院所和藥局，且感染新冠肺炎的患者都需住院治療，因此基層診所若發現疑似個案，應依防疫措施通報，並配合指示轉診。

另外，食藥署也呼籲，醫療機構、藥局及藥商，切勿不當囤積藥品，民眾也要注意「該藥品屬於處方藥品」，需要應經醫師評估病情後才能使用，不可自行使用，以避免延誤病情或發生不良反應。

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