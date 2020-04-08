一年賣出999座101高度！匠土司一週年生日媽祖級女神來祝賀　Fred端出鴨肝牛排寶盒被秒殺

▲匠土司一週年啦！來看看Fred跟婕翎端出什麼創意料理，來替匠土司慶生吧！（圖／翻攝自影片，下皆同）

消費中心／綜合報導

全家餐一咖又來啦！去年4月正式上市的「匠土司」在市場上創下超高好感度，軟中帶Q、香氣四溢的滋味獲得大家青睞，加上購買方便，讓許多人想吃吐司時就只到全家購買匠土司，至今銷售數已經可以疊出999座101的高度。為了要替「匠土司」上市滿週年慶生，特別邀請到宅男女神的解婕翎和Fred、牙牙一起來餐一咖。三人特地戴上生日帽，廚佛Fred還當場獻唱主題曲「生日快樂」，卻立馬被牙牙超敷衍切入主題，要先讓大家試吃這款全家便利商店超人氣「匠土司」到底有什麼迷人之處。

身為台灣大胃王的婕翎就說，自己超愛吃土司，早上工作前都會去便利商店先買一波，而且人家是吃一片，她會直接嗑掉半條當一餐，讓Fred瞪大眼睛直呼，「真的假的！」她還說，自己有買熱壓土司的機器，有時候在裡面加顆蛋、火腿，壓出來就變成一餐超美味的土司料理。

▼匠土司有超多種口味可以選擇。

而這次的來賓挑戰賽土司就「匠」吃，就是要選擇一種家庭號「匠土司」系列製作料理，選用乳脂含量3.7%新鮮優質鮮乳製成的的「醇乳香土司」、三段式燒成鎖水工法製成，無添加任何人工香料的「原味覺土司」以及加入蜂蜜、充滿小麥營養，能滿足一天1/3膳食纖維需求的「新纖麥土司」。除了家庭號外，匠土司更有個人土司系列（綿柔鮮奶土司、陽光葡萄土司）以及夾心土司系列（花生、板巧克力、草莓、芋見、雞蛋沙拉、鮪魚沙拉）可以選擇，讓一旁的婕翎直接對著在場的廠商大喊，「我超愛，可以給我一個月份試吃嗎？」牙牙也吵著想要試吃，這時候就只有「歷練最深」的Fred對著鏡頭說，我自己買，瞬間在廠商心中友好度暴增。

首先由婕翎祭出自己的招牌菜「酪梨青『匠』土司」，使用在全家都能買到的夯番薯、媽媽煮藝溫泉蛋，先將九層塔、堅果、蒜泥搗碎增添口感，再拌入蕃薯、溫泉蛋當中，接著將酪梨淋上檸檬避免氧化，超專業的步驟讓Fred炫耀似的直問，「請問老師是哪位」。

沒想到婕翎直接講出一長串「長得很帥、身高180、有二頭肌、最近踏入時尚圈、2020菜市場時尚達人等等」，最後卻突然補了一句「廚師界很少帥的」再馬上補充是師傅跟我說的，讓現場工作人員狂笑順便捏了一把冷汗，接著把剛剛做好的成品放到新纖麥土司上就大功告成。Fred一試吃就驚艷大喊「也太甜，是加了什麼？」，婕翎直接說「你看著我」，讓一旁的Fred堅持不轉頭，不讓婕翎太得意。

▼婕翎用新纖麥土司搭配夯番薯、媽媽煮藝溫泉蛋端出「酪梨青『匠』土司」。



▼解婕翎叫Fred轉過頭看甜到會得糖尿病的配料，但Fred卻一直說自己落枕轉不回來。

而Fred則是一如往常，嘴裡說著「拿冰箱剩的食材」做料理，沒想到一上桌就是端出牛排、鴨肝這種高級夢幻料理，讓婕翎不忍直接吐槽「因為有錢人就是這麼樸實無華！」，牙牙馬上問今天要端出什麼料理，Fred說將土司挖成寶盒狀，再把內餡填進去，婕翎馬上舉手回答，「我知道那就是棺材板！」讓Fred生氣直說，「把這個俗人給我拉走」，沒想到婕翎直接演起「超自然現象」，自己被空氣拉出場外，讓Fred直說，「我會怕啦！」。

第一個步驟就是要將土司用模具挖出一個洞，沒想到這麼簡單的步驟交給宅男媽祖以及廚藝終結者執行卻一直失敗，讓工作人員也超無奈說「你們有什麼障礙！」，沒想到到了第三次牙牙還是做錯，讓Fred無奈直說，好啦那你先壓後再轉，而上了年紀的宅男媽祖馬上接，那要舔一舔再泡一泡嗎？沒想到接哏大師Fred居然沒接到這個笑話，已超過40歲的中年危險逐漸浮現。

緊接著，Fred迅速的把「牛排鴨肝佐肉匠土司」完成，選用奶香跟綿密度比較高的醇乳香土司搭配醬汁味道較重的肉排，吃起來口感會比較順。而牙牙也說，全家很多商品都是經過Clean Label認證，食品都不添加八大添加物（人工香料、人工色素、人工甜味劑、防腐劑、漂白劑、保色劑、結著劑以及含鋁膨脹劑），原料是非基因改造，且農藥殘留量符合法規標準，絕對讓所有人安心享用美食。

▼全家很多商品都經過Clean Label認證，就是要讓消費者吃得美味、安心。



緊接著Fred就將成品完成，婕翎立馬靈機一動決定將它當作生日蛋糕，Fred也像小叮噹一樣從抽屜裡面變出一隻蠟燭，還坐地起價說「要蠟燭要2萬8喔！」，三個人齊心將蠟燭吹滅，慶祝匠土司1週年生日。婕翎也說，自己都沒想過用便利商店就能買到的匠土司，只要發揮一點巧思就可以端出高檔料理，Fred也補充，早上就可以用婕翎做的酪梨土司，晚上就可以學我的。此外，近日疫情嚴重，為了不讓防疫出現破口，大家都選擇去就近的便利商店購買日常所需，這時候匠土司多樣的口味以及有Clean Label認證的標章，不只一天換一種口味也不會膩，也吃得安心，再配上全家便利商店媽媽煮藝、夯番薯等等，就能輕鬆端出高檔料理。

▼Fred利用冰箱食材做出高檔料理。



▼三個人吹蠟燭慶祝匠土司1週年生日快樂！