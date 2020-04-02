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美擬對華為祭限制新規　華春瑩：「科技霸凌」中國不會坐視不理

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▲▼華為,Huawei。（圖／路透社）

▲美國擬對華為祭出新的科技出口限制規定，以防止技術被軍民合用。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

據《路透》報導，正值新冠疫情之際，美國政府擬將再對華為等中國企業，進行新一波的出口限制措施。對此，中國大陸外交部發言人華春瑩說，對於美方的這種科技霸凌主義，「中國政府絕不會坐視不理。」

華春瑩2日下午主持外交部例行記者會，對於美方擬對華為採取新的限制措施，她首先回應，「他們到底想怎麼做我不清楚，這個要問美方他們才清楚。」

▲▼華春瑩。（圖／翻攝自大陸外交部）

▲中國大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自中國外交部網站）

華春瑩接著表明，她有注意到華為公司輪值CEO徐直軍，已經在這兩天表態，「我認為他有一個反問非常有力和有道理。」她說，中國政府的立場是一貫的，我們堅決反對美國動用國家力量，以莫須有的罪名打壓特定的中國的企業，「那麼對於美方的這種科技霸凌主義，中國政府絕不會坐視不理。」

據了解，《路透》報導於日前引述知情人士指出，美國高級官員在近日的一場會議上，同意3項出口限制措施的定案，包括在光學材料、雷達設備、半導體領域，限制對中國高科技出口，以防止中方透過民用商業途徑取得美方先進技術，再轉為軍用。

對此，徐直軍曾在3月31日表示，希望這條信息是假的，如果這樣做，將衝擊全球產業鏈的任何一個玩家。他還反問，為什麼不能基於同樣的網路安全原因，禁止美國公司的5G晶片，以及含有5G晶片的基地台、各種智慧終端機在中國大陸使用呢？

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