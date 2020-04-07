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連假上警廣+臉書直播　警副所長「配頑皮豹」宣導交安防疫…網笑到噴飯

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記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局新北勢派出所副所長孔慶玉，於清明連假最後一天，上警察廣播電台做路況報導，並在臉書同步直播，由於kuso搞笑宣傳作為，加上卡通《頑皮豹》配樂，引來網友熱議，其實所有內容來全部來自於他一個發想，他只想透過創意發想，達到交通安全的宣導效果而已。

▲屏東縣內城埔警分局新北勢派出所副所長孔慶玉臉書直播轄區交安，提醒防疫作為 。（圖／翻拍臉書）

▲屏東縣內城埔警分局新北勢派出所副所長孔慶玉臉書直播轄區交安，提醒防疫作為 。（圖／翻拍臉書）

4月5日清明節連假最後，北上車流增加，內埔警分局的轄區有南二高麟洛交流道，為讓用路人一路順暢，新北勢派出所派員疏導交通，並和警察廣播電台高雄台做連線，另在臉書做直播，雙管齊下提醒用路人。

當天新北勢派所副所長孔慶玉負責線上兼直播工作，他事前發想撰寫臉書直播內容，並熟記。而在直播前，又遇到有騎士的機車故障，他幫忙主牽到機車行修理，致延遲一點時間。

他面對鏡頭，向網友報告延遲原因，並提醒車主清明節掃墓祭祖時，將愛車停放在空曠處與道路兩旁，並記得上鎖，祭拜結束記得將火熄滅後再離開，垃圾隨手帶走，保護環境，人人有責。

另提醒用路人，南二高麟交流道早上車流較上，交通順暢，預計下午過後會湧入北上返鄉車潮，籲請駕駛人保持耐性，遵照號誌行駛，切勿超速踩快，避免發生事故，如果前往六堆客家文化園區，行經台一線或麟洛交流道，遇到狀況，可撥打內埔警分局電話求助，另在防疫期間，保持安全社交距離，確保平安出門、安全回家。介紹相當有條理，搭配頑皮豹音樂及他的抑揚頓挫的語調，充滿KUSO味道。

當初文稿定案，有同仁反應會不會太活潑、太稿笑？孔慶玉認為，為達到交安效果，就犧牲一點。沒想到引來網友熱議。

其實影片中，讓網友看到警察在清明節連假，要上電台做交安宣導、臉書直播、機車故障服務、還要自己寫宣導交安的資料、投入防疫，身兼數職，讓人看到警察難為及辛苦一面。

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