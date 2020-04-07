總統府旁上億豪宅藏賭場！退役美軍和女友月花10萬　搞德州撲克抽頭

記者邱中岳／台北報導

北市警局日前在總統府旁一處豪宅查獲德州撲克，警方發現業者竟是1名美國人，與女友月花10多萬元承租豪宅，並在週末找「德撲同好」一起玩牌，警方上門查獲賭資4萬5千多元，抽頭金約1萬多元，訊後將主嫌等人送辦。

據悉，名為Jason的48歲美籍男，在美國當職業軍人，退役後轉往台灣發展，與40歲的張姓女友從事女裝貿易工作，還月花10多萬元在總統府旁租下豪宅，因喜好德州撲克所以在週末都會找「德撲同好」一起玩，把豪宅當成賭場經營。

▲警方在豪宅內查獲德州撲克賭場帶回17人偵訊，事後將Jason等4人依賭博罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後在3月9日凌晨上門逮人，當場發現Jason及其女友，另外還有2名發牌荷官以及13名賭客，警方共計查獲4萬5千元賭資，另外還有抽頭金1萬多元，警方對13名賭客進行裁罰，另外也將Jason及其女友還有2名荷官依賭博罪送辦。

警方發現，現場約60坪大小的豪宅總價值約上億元，每個月光租金就要10多萬元，Jason表示，實際上沒有開設賭場，只是找同好週末來打牌消磨時間，並沒有真正要盈利，而抽頭金則只是維持吃喝開銷。

據了解，警方透過日前查獲的德州撲克協會相關資料，發現Jason等人均是某撲克協會成員，鎖定其偶爾會相約玩德州撲克，所以才在9日凌晨登門逮人。

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