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渣男專劫皮肉錢！恩客變臉刀抵咽喉「束縛綑綁」　狠剝3女50萬

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▲▼男子前後找2名應召女假裝性服務，將對方綑綁後強迫轉帳8萬多元人民幣。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子（中）前後找2名應召女假裝性服務，將對方綑綁後強迫轉帳8萬多元人民幣。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，有男子在疫情期間陸續找來2名應召女子服務，等女子進門後持刀架住對方脖子，並將其「綑綁」逼迫以通訊軟體轉帳，得手8萬多元人民幣後逃逸，警方逮人後清查，男子還曾在另間旅館以同樣手法脅迫應召女得手5萬元新台幣。

警方調查，53歲的張姓男子，平時無業因缺錢花用，在4日下午4時許，跑到中山區一家旅館找來39歲的瞿大陸籍女子從事性服務，但瞿女一進門卻發現另名52歲的林女遭「綑綁束縛」在廁所，瞿想逃離卻遭張男以刀子架脖控制行動。

▲▼男子前後找2名應召女假裝性服務，將對方綑綁後強迫轉帳8萬多元人民幣。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子先以刀子控制2名應召女，最後得手後隨即搭電梯逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓男子先以膠帶封住瞿女嘴巴，再用束帶捆綁其手腳，要瞿女用手機通訊軟體轉帳的方式，將瞿女戶頭內的8萬元人民幣轉到自己帳戶，還恐嚇對方「不付錢就要傷害她」，瞿女嚇得趕緊轉帳。

張男離開後，瞿女以及林女2人以跳躍方式到櫃台求救，櫃台獲報後趕緊通知警方，警方追查之下發現張男出沒在板橋一帶，隨即在5日下午5時許將人逮捕到案，訊後依照強盜罪嫌送辦。

警方發現，張嫌除了向瞿女恐嚇轉帳8萬元之外，更要當時也在場的林女拿出身上1200元的人民幣以及逼迫手機轉帳4千元，得手約42萬元，警方逮捕張男時，在其身上找到做案衣物、折疊刀、透明膠帶、白色束帶以及贓款新台幣5萬元等證物。

據了解，男子除了逼迫2名應召女之外，在2日左右也以相同手法在中山區的旅館，找來另名應召女強盜5萬元新台幣，警方估計，加上手機支付的人民幣以及新台幣現金，張男共計強盜3名應召女折合台幣50多萬元。

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