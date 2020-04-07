武漢8日零時全面撤除「75個通道管控」　當日將出現出城高峰！

▲武漢8日解封。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

4月8日零時，武漢將解除離漢通道管控，根據預測，當日會現出城高峰，15日左右回落。官方宣佈，自4月8日零時起，武漢市將撤除75個離漢通道管控卡點，同時，恢復15個主要治安（交通）檢查站常態功能，針對可能影響疫情防控工作、影響治安交通秩序的車輛人員，進行檢查抽查。

據《長江日報》報導，根據武漢交警大數據分析，隨著復工復產企業明顯增加，近半個月內武漢在途車輛數增加近40萬輛，最高峰達到124萬輛，已恢復至2019年12月的50%左右，預計4月8日後將達180萬，屆時進出城通道交通流量可能出現大幅增長，出城車流預計在8日當天達到最高峰，15日左右逐漸緩解。

此外，自4月8日零時起，恢復過江橋隧交通管控措施。長江大橋、江漢橋除法定節假日外，每天7時至22時，中型及以下客車分單雙號通行；長江隧道全天禁止9座及以上客車通行。

湖北省政府3月24日宣布，從3月25日零時起，武漢市以外地區解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通，離鄂人員憑湖北健康碼綠碼安全有序流動。從4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，離漢人員憑湖北健康碼綠碼安全有序流動。

►戴口罩也要記得保養