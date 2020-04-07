華航紐約返台班機再增1確診　群聚來到10人！

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

華航紐約返台的班機至6日已有9人確診，指揮中心已要求餘下327人居家隔離。指揮中心今（7）日再公佈3例新增案例，其中1例亦為3月30日搭乘華航CI011同班機成員，該起群聚目前已來到10人。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥6日表示，搭乘3月30日CI011自美國返台的同班機323名乘客中，確診的9名個案分別為案325、326、327、328、329、346、364、370、371。該班機上有空服員13人，加上旅客323人一共有336人，除了9名確診乘客外，其餘327人皆在居家隔離當中。

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指揮中心指揮官陳時中表示，今（7）日新增的案例為案376，其為案370友人，於美國就學，3月30日與案370、371一同返國，居家檢疫期間因返國搭乘的班機上有其他旅客確診，因此改列為居家隔離之接觸者。案376於4月2日至5日陸續出現咳嗽、鼻塞、流鼻水及噁心症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

指揮中心指出，案364於美國工作，3月10日發病，3月30日入境時主動向機場申報有症狀並採檢，檢驗結果為陰性，居家檢疫期間，因所搭乘班機上有其他旅客已確診(325、326、327、328、329、346)，因此改列為居家隔離之接觸者，個案因持續有不適症狀，於4月3日由衛生單位安排就醫採檢，於昨日確診。

指揮官陳時中表示，其中案364雖然早在3月10日就已出現咳嗽、發燒等症狀，下機後也有主動通報，但可能因為病毒量少，所以在機場檢測時檢驗不出來，回家居家檢疫時密切觀察，因她持續有症狀，之後再做採檢就確診了。

莊人祥說明，雖然案364的發病時間較早，但不能肯定就是他在飛機上傳染給其他人，有可能是大家在美國就已受感染了，剛好搭乘同班班機回來，因為該班機確診人數這麼多，所以從2日開始就已將同班機的所有乘客列為居家隔離，密切觀察當中。

昨(6)日確診的案370、371為家人，兩人於美國就學及工作，3月30日與325、326、327、328、329、346、案364搭乘同一架班機自美國返台，入境後返家居家檢疫，由於兩人返國所搭乘班機上有其他旅客已確診，因此改列為居家隔離之接觸者。兩人分別於4月2日及4日發病，由衛生單位安排就醫採檢，於昨日確診。

同班機的案325、329則是在1日就先確診，案325及329於2月6日至3月30日與另1名友人至美國自助旅遊，案325於3月23日出現嗅覺喪失情形，案329則於3月24日出現味覺及嗅覺喪失、有痰等症狀，2人返國入境時主動聲明有症狀，由機場檢疫人員採檢通報，於1日確診，為國外旅遊群聚感染。

▲0407新冠肺炎確診3例關係圖（圖／陳昱璇製）