新冠肺炎新症狀！　紐約返回女唯一病徵「大便次數明顯增加」確診

▲上廁所示意圖。（示意圖／記者黃克翔攝，非本文當事人）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情持續增加，北京市今（6）日通報，1例境外輸入病例，她22日從紐約飛抵北京，在隔離期間沒有出現發燒、咳嗽等常見症狀，但大便次數明顯增加，4月5日確診。

北京市人民政府新聞辦公室6日召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，北京市5日新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例1例。

龐星火介紹，該名女性病患已退休，1月17日前往紐約探親，與丈夫、兒子同住，1月18日到3月13日每天到室外散步，並到華人超市購物，外出都沒有戴口罩。兒子在紐約上學，3月8日至13日曾到法國和英國旅遊。

女病患與兒子3月20日從紐約出發，在東京轉乘全日空NH961航班飛往北京，22日抵達。母子兩人登機和離機時體溫檢測正常，健康申報無異常，入境後轉往集中醫學觀察點進行隔離觀察。

於3月22日至4月3日，女病患大便次數明顯增加，但性狀無改變，身體無其他異常情況，3日進行病毒核酸檢測，結果呈陽性，當晚被轉至小湯山醫院隔離治療。結合患者境外旅居史、肺部影像、血液檢查等診斷依據，5日被診斷為確診病例，臨床分型為普通型。

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