7000億企業融資紓困方案出爐　「500萬15工作天核貸」17張圖一次看

▲行政院紓困2.0融資貸款7000億說明記者會。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文上週宣布紓困規模1兆500億後，行政院長蘇貞昌指派政務委員鞏明鑫擔任「紓困陳時中」，針對紓困2.0執行後續每日出面向國人報告，6日聚焦7000億融資貸款。

龔明鑫表示，每天都會有一個主題，今天是「融資貸款」相關問題，預計7日會是大家關心的勞工跟就業問題；8日則主要是財政部稅務問題，以及產業民眾都會有遇到的問題等。

龔明鑫說，在1兆500億元中，有包括：特別預算2100億元（第一階段600億 + 這次1500億）、移緩濟急與基金1400億，及貸款金額7000億，三者金額加總為1兆500億元。

龔明鑫接著攤開共通性措施，共分為：「勞工貸款」、「中小企業」、「大型企業」，以及「中型企業」等4類。其中，「勞工貸款」方面，將降低利率500億，而「大型企業」方面，航空有500億、海運有300億額度。

在「中小企業」方面，龔明鑫表示，經濟部千億保方案，中央銀行加碼低利率2000億；「中型企業」，則規劃信保加碼2000億、中大型專案700億。

▼ 行政院紓困2.0說明記者會，經濟部措施。（圖／行政院提供）



在經部部方面，經濟部中小企業處何晉滄處長表示，融資貸款協助方案，包含舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款三類，對於需要營運資金及振興資金貸款中小企業，由政府當保人提供防疫千億保1,000億元融資保證，並加碼2,000億元協助中大型融資，受影響事業皆適用，且免收保證手續費，如屬中小型事業，經濟部另外提供貸款利息補貼，讓企業安心貸款。

何晉滄指出，配合央行中小企業資金轉融通方案，提供銀行2,000億元資金辦理中小企業紓困，額度200萬元以下，信保基金提供9成保證，利率不超過1%；600萬元以下，銀行自行徵提擔保品者，利率不超過1.5%，以減輕企業申貸負擔。

經濟部強調，截至109年4月1日止，運用信保基金提供融資保證核保金額30.97億元，協助企業取得融資金額36.7億元，受影響事業如有資金需求，經濟部提醒可備妥相關文件逕洽金融機構辦理。

經濟部表示，如有相關問題，請洽經濟部中小企業處「馬上辦服務中心」0800-056-476免付費服務專線，或撥1988(一救發發)免付費企業紓困振興專線提供協助，相關資訊可在經濟部網站紓困振興專區查詢，亦可連結1988(一救發發)智能客服，智能客服收錄民眾常見問答，提供24小時線上服務。

▼ 行政院紓困2.0說明記者會，經濟部措施。（圖／行政院提供）



在財政部方面，財政部長蘇建榮表示，為督導公股銀行強化辦理政府各項紓困振興貸款，分別於109年3月16日及30日召開會議，要求公股銀行應積極配合各部會所定紓困振興辦法，強化相關紓困貸款配套措施，加強行員教育訓練，熟稔紓困振興措施內涵，主動關懷及時協助有需要之企業。

財政部表示，截至109年4月1日，公股銀行配合辦理各部會紓困方案，受理申請共1,404戶，金額新台幣199.38億元，核准317戶41.18億元。

此外，截至109年4月1日，公股銀行自辦方案辦理情形：企業戶部分，既有貸款寬緩或展延核准281戶120.77億元，新增貸款核准930戶59.75億元；個人戶部分，既有貸款寬緩或展延核准587戶57.45億元，新增貸款核准8戶2,410萬元，信用卡緩繳核准226件。

▼行政院紓困2.0說明記者會，財政部措施。（圖／行政院提供）



在金管會方面，金管會表示，督導銀行執行紓困措施，包含：處理授信回存問題、降低債務協商門檻促進達成債務協商、防止銀行雨天收傘；債務可展延至110年12月底、銀行不徵提負責人或實際經營者以外之人擔任保證人、加速銀行受理紓困振興貸款案件時效、緩繳及展延期間不影響信用紀錄等。

另外，金管會指出，為了獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款措施，金管會已訂定獎勵方案，鼓勵銀行展現辦理效率。目前，截至109年4月1日，全體本國銀行配合辦理各項紓困貸款情形，受理件數共計2,033件，申請額度計新臺幣304.31億元，已核准407件，已核准額度計新臺幣61.65億元。

▼行政院說明「紓困2.0」記者會，金管會措施。（圖／行政院提供）



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