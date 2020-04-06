黃智賢「逆時中」被送辦痛批：文字獄　王定宇嗆：不用哇哇叫！

記者林悅／台南報導

名嘴黃智賢因一篇《偉大的陳時中》PO文提及「台灣的社區感染是不是因為你裝睡」，被人檢舉散布謠言而遭警方傳訊，黃臉書怒嗆民進黨利用疫情興文字獄，立委王定宇則回擊，連台灣的警察依法通知訊問都受不了的人，竟然敢推銷「一國二制」、「中共政權」給台灣，這真的是「笑話」啊！

▲立委王定宇批黃智賢，連台灣的警察依法通知訊問都受不了的人，竟然敢推銷「一國二制」、「中共政權」給台灣，這真的是「笑話」。（圖／翻攝自王定宇臉書）

▲名嘴黃智賢，因一篇《偉大的陳時中》PO文提及「台灣的社區感染是不是因為你裝睡」，被人檢舉散布謠言而遭警方傳訊，而痛批大興文字獄。（圖／翻攝自黃智賢臉書，下同）

名嘴黃智賢3月6日在臉書粉專以《偉大的陳時中》為題發文，指1月31日鑽石公主號遊客在北台灣暢玩灑下萬千病毒，2月1日香港就公布船上有香港遊客確診，但台灣直到2月7日才發出簡訊提醒民眾，「你陳時中2月1日到2月6日，你是忙著隱匿疫情？還是裝瘋賣傻？你幹什麼去了？台灣的社區感染，是不是因為你裝睡？」民眾看到後向新北市警察局檢舉，再轉交黃智賢戶籍所在的林口分局查辦函送。

黃智賢怒嗆那篇《偉大的陳時中》，她質疑的非常清楚，是鑽石公主號2000多名遊客在1月31日在北台灣遊玩了一整天，2月1日香港證實鑽石公主號一名遊客確診了。台灣的媒體的2月1日就報導了。之後，不斷傳來船上遊客確診，全世界矚目。她質疑陳時中為什麼不立刻消毒遊客去過的地方，不發布消息，提醒民眾注意？陳時中通通沒有做。她錯在哪？所以，陳時中一個禮拜沒有警告提醒，沒有消毒，是對的？她質疑陳時中，要罰她300萬，坐牢3年以下刑期？可不可恥？

黃智賢說，制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，是為了防疫，為了救民於苦，錯誤的授予掌權者極大的權力。但給了這個權力，可不是讓你用來逼迫人民閉嘴，踐踏人權的。掌權者好整以暇，用這個條例，來控制輿論，不准質疑。如果這不是文字獄，什麼叫做文字獄？她知道，她唯一的罪，是因為太多次，說出真相，拆穿謊言，讓掌權者惱羞成怒。黃智賢：「什麼時候，我們變成沒有權力與資格質疑台灣的執政者了？是蔡英文稱帝了？還是陳時中成神了？不可批評，不能質疑。我答應你稱帝作神了嗎？」。

立委王定宇則在粉專透過影片表示，連續假期最後一天，定宇來跟大家講個笑話.…「支持中共政權的黃智賢指控台灣警察查水表、文字獄耶！」，連台灣的警察依法通知訊問都受不了的人，竟然敢推銷「一國二制」、「中共政權」給台灣，這真的是「笑話」啊！

王定宇說，黃智賢的說法沒有任何證據或根據，隨意就指陳時中隱匿疫情，這算是詛咒台灣有社區發生感染吧，警方接獲檢舉當然要查，如果沒有這樣情形，那就還她清白，如果違法，該罰多少就罰多少，依法來辦事，這就是民主的台灣，他勸黃智賢不用哇哇叫，就讓警方去辦。

王定宇指出，黃智賢過往大力讚揚中共、推薦一國兩制，她知不知道什麼叫「查水表」，台灣要證明任何人有罪，要拿證據出來，因這是辦案的法律程序，像中國疫情「吹哨人」李文亮醫師揭露可能人傳人，卻被公安逼迫寫悔過書的，才叫查水表，香港民眾什麼事都沒有做，就被拖去打一頓，那才叫查水表。王定宇批評黃智賢，連台灣民主的辦案程序都受不了，那如何受得了中國獨裁的網路、言論管控，王定宇說：「妳歌頌的中國共產黨正做著妳最害怕的事情，妳是要把台灣推入火坑嗎？，不要哇哇叫了，讓警方去辦，冤枉就還其清白，沒有冤枉該罰多少罰多少。

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