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台南男居家檢疫疑偷跑出門　衛生局：嚴格裁罰不寬貸！

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▲台南市長黃偉哲再次強調，防疫視同作戰，居家隔離或居家檢疫民眾如果偷跑出門，不僅領不到補償金，還可能被重罰，希望民眾不要以身試法。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲再次強調，防疫視同作戰，居家隔離或居家檢疫民眾如果偷跑出門，不僅領不到補償金，還可能被重罰，希望民眾不要以身試法。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市潘姓男子從中國大陸入境，依規定必須居家檢疫，卻疑似偷跑出門被發現，引起社區恐慌，台南市衛生局6日指出，衛生局目前正在行政裁罰調查中，會依據中央流行疫情指揮中心的裁罰標準，裁處潘先生絕不寬貸。

台南市衛生局指出，潘先生居家檢疫中任意外出買東西及散步，有可能會造成社區感染的風險，衛生局目前正在行政裁罰調查中，會依據中央流行疫情指揮中心的裁罰標準，裁處潘先生絕不寬貸。

請繼續往下閱讀...

據了解，台南市警方接獲民眾通報，指1名潘姓男子從中國大陸入境，近來獨自住進親戚房居家檢疫，卻溜出門購物、慢跑。由於潘男是生面孔，很快引起社區注意，居民擔心出現防疫漏洞，群起反彈，希望市府能夠處理。

惟警方、區公所人員獲報前往訪查，潘男強調沒有外出。不過附近住戶自行蒐證，還與警方合作調閱監視器，果真找到疑似潘男外出的畫面，立刻通報衛生局處理。

台南市長黃偉哲再次強調，防疫視同作戰，居家隔離或居家檢疫民眾如果偷跑出門，不僅領不到補償金，還可能被重罰，希望民眾不要以身試法。

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台南居家檢疫偷跑衛生局裁罰

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