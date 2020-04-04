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騎士撞斷大腿「昏迷2天」未移機車　醒來秒吃罰單超傻眼

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記者趙蔡州、陳豐德／新北報導

新北市泰山區3月25日晚間發生一起交通事故，一名37歲吳姓男子騎車經過民生路、中港西路口時，與一名50歲謝姓轎車駕駛發生碰撞，事後他因為大腿骨折開刀、術後昏迷2日，導致無法立刻處理放在車禍現場的機車，清醒後才發現被民眾檢舉違停。

吳男3月25日晚間6時許騎車經民生路、中港西路口時，與正在左轉的謝男發生衝撞，強大撞擊力導致他全身多處擦傷、大腿骨骨折，送醫開刀後在醫院昏迷2天，清醒後卻收到機車被檢舉違停，原因是他的機車車禍後，機車被移到紅線和人行道之間，他剛好昏迷2天沒有能及時移車，阻礙到通行才會被人檢舉。

▲▼車禍後未移車！騎士昏迷兩天　遭檢舉違停。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲騎士車禍撞斷大腿「昏迷2天」，因此未能及時移機車。（圖／記者陳豐德翻攝）

林口警分局指出，兩人車禍後經查證酒測值皆為0，全案依道路交通事故處理規範辦理，將受損的機車移至路邊停放，並通知當事人要盡快找人移車。警方解釋，除非是死亡車禍或是有需要調查，才會請業者將汽機車拖吊，否則一般車禍只會將車子移到路邊。

警方表示，民眾車禍後應盡快移置事故車，也可以聯繫親友或業者協助處理，請勿隨意堆棄在路旁，若遭民眾檢舉，依法可處600元至1200元罰鍰，若當事人因故無法及時移車，而遭民眾檢舉開出罰單，當事人得先繳交罰款，再提出無法移車的原因進行申訴。

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