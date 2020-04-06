▲Zoom爆出資安漏洞。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情使越來越多人開始遠距工作和線上學習，視訊會議平台Zoom因此爆紅，不過近日卻爆出資安漏洞，引發外界疑慮，現在連特斯拉、紐約市各級學校、美國國家航太總署和英國國防部等機構都宣布禁用。

研究網路資訊管控的加拿大多倫多大學「公民實驗室」（Citizen Lab）日前表示，Zoom 透過非標準的加密方式，像是編寫了自己的加密方法，讓北京部分 Zoom 伺服器可以獲取這些訊息、視訊會議的加密金鑰，還能任意查看會議內容。

另外，由於中國大陸規定本地資料必須存放在境內，加上為了因應暴增的連線流量，Zoom在特定情況下，會將加密金鑰存在位於中國的伺服器。而Zoom二月起將位於中國的伺服器也納入國際「白名單」，也就是說，非中國用戶在其他地區的數據中心會連接到中國伺服器。

Zoom執行長袁征（Eric Yuan）表示，在正常情況下，客戶的聯繫會採用客戶所在地鄰近的數據中心，只有在數據傳輸擠塞時，才會使用第二層數據中心。Zoom聲明指稱，目前已經修改數據中心白名單，而公司專用及政府計劃的用戶不受此影響。

雖然Zoom聲稱數據錯誤地被送至中國的問題已被解決，但許多機構基於安全考量，將暫停使用Zoom。紐約市教育局發言人費爾森（Danielle Filson）表示，當局正指示各級學校盡快停止使用Zoom，而學生和教職人員將改為使用微軟Microsoft Teams平台。