屁孩無畏疫情也要揪團帶刀槍夜遊　開山刀上貼符遇警秒丟草地

▲屁孩見警方盤查，心虛將刀械藏於背後。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區6日凌晨2時許，一群青少年聚集在縣民大道三段33巷內喧嘩，附近民眾趨前查看驚見有人持刀械及疑似槍械的物品揮舞，以為有人打架鬧事趕緊報警。青少年見到警方到場，分乘多輛汽、機車離開，警方立即呼叫攔截圍捕，最終在板橋區板城路將他們攔截下來，經查發現有5人無故攜帶西瓜刀、信號彈及玩具槍，警方已將2男3女帶回派出所，全案依《社會秩序維護法》偵辦。

據了解，20歲的呂姓男子與多名友人在縣民大道三段33巷內聊天，被附近居民誤以為有人打架鬧事，在凌晨2時53分打電話報警，警方到現場發現未有滋事狀況，經盤查、登記現場人車資料後便讓他們先行離開，不久警方又接獲民眾指稱，剛剛聚集的人車中有人疑似攜帶槍械，於是警方立即出動快打警力，攔截圍捕涉案的車輛。

▲警方將現場5人帶回調查，將依《社會秩序維護法》偵辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

經警方擴大警網圍捕後，在凌晨3時許於板城路及環河西路口將呂男駕駛的賓士車攔下，同時也攔截到2輛機車，機車上4人均未戴安全帽。其中有一名男子見到警方盤查一時心虛，把一把貼著符咒的刀械藏在背後，趁警不注意時丟到草地，但還是被眼尖的警員發現，喝令他撿起交出。

▲警方在現場查扣1把玩具槍。（圖／記者游宗樺翻攝）

經警方搜查車廂後，在呂男的賓士車上找到6把未開封的陣頭用刀與1把西瓜刀，並在機車車廂找到1把刀械、1顆信號彈及1把玩具槍。警方已將呂男賓士車上共2男3女帶回埔墘派出所，並將陸續通知其他涉案人到案說明，全案依《社會秩序維護法》第63條偵辦。

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