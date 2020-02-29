新北板橋半夜總是吵死人！警方出動150人阻止街頭狂飆　狂攔46台噪音車

▲海山警方在228連假擴大臨檢，展現打擊犯罪、攔查8+9的決心。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

為什麼要在半夜狂飆製造噪音？人生到底有甚麼困難！新北市板橋在半夜時常傳出轟隆隆的引擎呼嘯而過的聲音，排氣管的高分貝聲響震耳欲聾，有民眾在臉書提問，「有一群騎著QC的8+9，排氣管很破，半夜一直叭叭叭刷存在感」網友也點名多條「吵死人」路段，海山警方決定硬起來了！

▲網友發文求解。（圖／翻攝自臉書我是板橋人）

居住在板橋的民眾留言點名「大同街文聖街口」、「文化路」、「埔墘光復橋一帶」、「松柏街雙十路的7-11」、「中山路」、「長江路」到晚間就是街頭狂飆時刻，並表示曾看到很多不戴安全帽又闖紅燈的8+9，除了機車也有汽車，排氣管都吵死人，而這似乎已成為板橋深夜的特有風景。

海山警分局為防制街頭暴力，淨化社會治安，展現打擊犯罪拚治安的決心，於2月27日及28日連續兩晚執行擴大臨檢勤務，針對轄內KTV、旅館、網咖等易聚集特定場所，配合周邊聯外道路實施路檢，落實可疑人車盤查，宣示打擊犯罪無假期，展現優勢警力，減少犯罪發生，淨化轄區治安。

▲分局派出150名警力積極執法，給居民一個安靜的夜晚。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方在228的連續假期計動員警力數逾150人次，在各臨檢場所展現警方執法力道與強度，共計查獲毒品案7件7人、竊盜案2件2人、通緝犯4件4人、酒後駕車3人、無照駕駛18人及攔查噪音車輛46台，執行成效豐碩。

海山警分局長林温柔表示，這兩天以優勢警力在易聚集場所實施臨檢，要求業者負起自主管理責任，共同約制不法；也針對轄區重要路段規劃路檢勤務，除了可以增加見警率，也展現警察的公權力與維護治安的決心，遏止不法行為發生，確保民眾有安全無虞的生活環境。

我沒有遲到，是時間遲到了！