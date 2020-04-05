越南超強防疫一次看！他列「31天時間軸」動作全比台灣快：措施都直接了斷

▲越南河內白梅醫院（Bach Mai）。（圖／路透）



記者黃可昀／綜合報導

越南新冠肺炎採檢量7萬5458人，陽性239人；台灣採檢量3萬4557人，陽性348人，因此有網友認為，越南的確診率比台灣低，是否代表他們防疫做得好，先前的超前部署政策奏效？

一名網友在PTT表示，越南很早就實施15天自我隔離，甚至大量商店歇業，出門沒戴口罩還會被罰錢，「有沒有越南才是no1的防疫國家的八卦？」

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對此，有位專業網友列出時間軸，細數越南3月以來每一項應對政策，他一開始認為越南反應比台灣慢太多，「不過經過這段時間，個人認為越南政府和大多數人民都相當重視疫情，採取措施都相當直接了斷。」

時間倒數至春節期間，各國接獲新冠肺炎消息，也零星出現幾起確診例，當時越南在16例的情況下宣布延後開學，直到3月2日韓國疫情爆發，越南政府很快地正視疫情嚴重性，並在第一時間從經濟與防疫中做出取捨。

3月2日

韓國疫情在一天內急速惡化，越南政府宣布，所有韓國大邱旅遊史的人都必須送到隔離所觀察，「要知道基本上越南已經是韓國的形狀了，在河內居住的韓國人有6萬以上」，光是一間三星企業就佔了越南25%GDP，且當天三星才剛公布要在河內建立東南亞研發中心，政府仍選擇防疫應先，全面停航韓國並暫停發放韓國簽證。

3月16日

公共場所必須戴口罩，暫停發放所有國外簽證，歐洲航線也停飛。

3月18日

「河內胡志明兩大城市開始向學校單位進行大規模宿舍徵收」，空出床位來分擔醫療重擔，並隨時掌握病患健康狀況，同時兩大機場也啟動全面採檢，只要境外入境一路集中隔離14天；反觀台灣此時的政策，「海龜採症狀者採檢，居家隔離。」

3月21日

搭乘長途交通工具必須使用APP登記健康聲明，上車前還要掃描條碼，以利後續追蹤與控管；台灣則是4月1日實行搭大眾運輸要戴口罩。

3月24日

隔離區床位供應不及，政府宣布暫停接收各國航空，同時也持續徵收各大專院宿舍。

3月31日

河內白梅醫院與胡志明佛陀酒吧發生群聚感染，政府宣布因應兩大高風險感染源，對於這兩個區域格外關注、預防，此外，外出沒戴口罩的人一律處以罰鍰。

4月1日

從韓國進口20萬份的快篩工具組，並在河內多個地區設立快篩站。累計至目前有240例確診、90例治癒，其中有149例屬境外移入，「死亡0人」。

網友看完他列的時間軸回應，「停課到今天是蠻屌的」、「目前看起來，只要敢放棄經濟因素，認真防還真無關科技啥的」、「越南或許不錯，但台灣生活受影響程度較小」、「越南不是民主國家才能這樣搞啊」、「台灣目前生活機能基本沒影響、也沒封城，案例幾乎都是海龜堆上去的，要搞鐵壁哪有什麼問題啊= =」。