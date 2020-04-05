成田機場隔離一晚14萬日圓！台人嚇傻：好貴強迫中獎？　日地勤幫處理還塞錢

▲王伯任和暖心的日本地勤大哥合照。（圖／翻攝王伯任YouTube）

記者陳俊宏／綜合報導

旅遊達人王伯任日前從德國返台，先在日本成田機場轉機，因到過德國無法入境日本，只能待在機場裡頭，由地勤人員安排住進隔離房間，沒想到一晚費用竟要14萬日圓（約新台幣3.9萬元），讓他相當傻眼。暖心的地勤大哥不僅幫忙處理帳單，還偷塞了有祝福之意的1000日圓，讓他相當感動。

王伯任拍攝影片表示，4月1日抵達成田機場，「跟兩位工作人員大哥從第二航廈走到第一航廈，他說現在機場不是24小時的，所以我可能要在一個專門給外國人等待一個地方，在那邊度過一個晚上。」

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地勤人員將王伯任帶進隔離房間，有一張單人床、沙發、小型流理台和廁所；簡單睡一晚後，隔天地勤人員又帶著他前往登機。結果住一晚加上檢疫費用，竟要價14萬日圓（約新台幣3.9萬元）。

▼隔離一晚的帳單要價14萬日圓。（圖／翻攝王伯任YouTube）

▼日地勤大哥給王伯任1000日圓。（圖／翻攝王伯任YouTube）



王伯任接受《東森新聞》訪問指出，機場派了兩個算守衛吧，「看著我就對了，如果我去廁所，他也是跟著這樣。後來那個大哥就是就拿一個帳單，上面寫14萬日幣。我就整個，『哇，怎麼那麼貴，是不是一種強迫中獎的概念』？」

結果暖心的地勤大哥不僅幫王伯任處理帳單，還偷塞1000日圓給他。王伯任表示，「後來那個大哥說，那如果我沒有付是沒有關係，就是他到時候會把這個帳單給航空公司。那個大哥人不錯，就是我要走之前，他還塞給我1000塊錢日幣，說什麼『幸運的錢、幸運錢』。」

王伯任搭機前也開心和地勤大哥合照，原來1000日圓上面的頭像是一位醫生，給對方1000日圓在日本有祝福健康、除病的意思，也讓他相當感動。

▼王伯任接受訪問。（圖／東森新聞）