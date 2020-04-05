與家人每天視訊報平安　留學生陷異地…爆續留海外關鍵

▲國外超商商品搶購一空。（圖／留學生Shawna提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎日趨嚴重，尤其歐美國家疫情持續蔓延，讓不少台人不敢待在異鄉，但礙於機票高漲，許多台人只好待在當地不亂移動。住在德國的留學生Shawna憂心指出，雖然很想回台灣，但想到很多人都說飛機上將增加病毒感染風險，只好打消念頭，近期都待在家中不亂跑，只求疫情盡速結束。

Shawna目前正在德國讀碩一，她提到，目前德國衛生紙、牛奶、蛋都沒了，大家確實滿恐慌的，自己也不敢亂移動，只好待在家中。而學校的部分都已改線上教學，自己專研的數位媒體平時就常用電腦、網路操作，因此改為線上上課沒有太大差別，但有些同學課程需求非常不習慣線上學習，甚至有時候網路不好，上課一半就斷訊，學習成效差很多。

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▲國外大學課程改為線上教學。（圖／留學生Shawna提供）

而在加拿大讀特殊教育的蔡姓學生指出，在加拿大很多當地民眾沒有危機意識，看到華人戴口罩還會有異樣的眼光，因此自己出門也不敢戴口罩，而目前超市衛生紙及罐頭都是買不到的，只好挑選超市剛進貨的時候再進去搶購，

蔡姓學生也說，目前加拿大高中以下學生都在放寒假，所以學生都留在家中不出門，而大學生則是改為線上課程、線上交報告、線上考試，但許多學生認為無法聽清楚老師上課內容，只能透過ptt、教材等後續自己加強，認為這段期間根本無法學習到正常的課程。

▲▼國外超商須按照地上貼的指示排隊，維持社交距離。（圖／留學生Shawna提供）

蔡姓學生也說，本來想要回台灣，但因目前加拿大疫情不穩定，又加上5月就要畢業了，因此打消念頭，只是家人非常擔心，每天與她通電話，家人也預備寄口罩給她，讓她出門隨身攜帶，目前預計疫情過後馬上回台灣。

▲加拿大路上空無一人。（圖／留學生Shawna提供）