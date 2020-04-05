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請願「應得回報的英雄」復職　18萬人連署求羅斯福號艦長回歸

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▲▼ 。（圖／取自facebook／USS Theodore Roosevelt）

▲克勞齊遭美國海軍部長下令「撤職嚴辦」。（圖／翻攝自facebook／USS Theodore Roosevelt）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）的艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）因「未展現專業」的理由，遭到解職，不過他仍被視為「應該得到回報的英雄」，因此就有人在「change.org」上發起請願，希望能讓他復職，目前已有將近18萬人連署。

羅斯福航母的新冠肺炎確診患者不斷增加，因此上週就在關島停泊，不過國防部長艾斯培（Mark Esper）認為，當時還不需要撤離，因此艦上的4000多名官兵都在艦上隔離。艦長克勞齊上校則在3月30日時，致函給美國海軍部，希望能讓官兵離艦檢疫，而這封信件目前已由「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）取得並報導。

▲▼據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。。（圖／取自USPACFLT網站）

▲克勞齊去年11月才接任羅斯福號艦長，本趟為首次率領出海。（圖／翻攝自USPACFLT網站）

由於最終成功訴諸媒體，因此官兵終於得以檢疫，不過海軍代理部長莫德利（Thomas Modly）卻以「未展現應有的專業行為」為由，在4月2日時，將克勞齊上校的職務解除。

外界認為，克勞齊上校是硬生生被安上一個罪名，他的行為無非是在幫助艦上官兵，也可能救回許多生命，然而卻遭到解職。因此就有人在「change.org」發起請願，希望能讓克勞齊上校復職，因為「他是一個應該得到回報的英雄」。

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